Nije stúdzje ûntbleatet ferrassende jetstream mei hege snelheid op Jupiter

Wittenskippers dy't de James Webb Space Telescope en NASA's Hubble Space Telescope brûke hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke op 'e gigantyske planeet Jupiter. In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy rapportearret de identifikaasje fan in hege snelheid jetstream yn 'e legere stratosfear fan Jupiter. Dizze jetstream, tichtby de evener, spant mear as 3,000 kilometer en berikt wynsnelheden fan ûnbidige 320 kilometer per oere. Om dit yn perspektyf te setten, binne dizze winen twa kear sa hurd as dy fûn yn in Kategory 5-orkaan op ierde.

De iepenbiering fan dizze hege-snelheid jetstream hat ûndersikers yn eangst litten. Earder beskôge as wazig en ûndúdlik, hat de James Webb-romteteleskoop ungewoane dúdlikens levere, wêrtroch wittenskippers de skerpe skaaimerken fan dit turbulinte atmosfearyske ferskynsel kinne folgje as Jupiter rap draait.

Jupiter, de kolossale buorman fan 'e ierde, hat in laach sfear fergelykber mei ús eigen planeet, hoewol syn komposysje en waarpatroanen signifikant ferskille. Eardere misjes en observaasjes hawwe besocht de komplekse atmosfearyske dynamyk fan Jupiter te ûntsiferjen, ynklusyf de ferneamde Grutte Reade Plek en ammoniak-laden wolken.

Wat de James Webb Space Telescope apart ûnderskiedt is syn fermogen om de hegere lagen fan Jupiter's sfear te ferkennen, lizzend tusken 15 oant 30 milen boppe de wolkbedekking fan 'e planeet. Dit unike perspektyf hat ûnbidige details ûntbleate en nije ynsjoch levere yn de ringen, satelliten en sfear fan 'e gasgigant.

De ûntdekking fan 'e hege-snelheid jetstream waard mooglik makke troch in gearwurking tusken de James Webb Space Telescope en de Hubble Space Telescope. Wylst de eardere rjochte op lytsere wolkfunksjes, dûke de lêste djip yn 'e ekwatoriale stoarmsystemen. Troch har waarnimmings te kombinearjen, krigen wittenskippers in wiidweidich begryp fan Jupiter syn yngewikkelde atmosfearyske dynamyk en de trijediminsjonale struktuer fan stoarmwolken.

De ferliking fan dizze twa grutte romteteleskopen helpt ek om te begripen hoe't wynsnelheden op Jupiter feroarje mei hichte en wynskearen generearje. De wittenskippers belutsen by de stúdzje ferwachtsje dat de sterkte fan dizze nij ûntdutsen jetstream de kommende jierren flink kin fariearje, en mooglik fierdere ynsjoch leverje yn Jupiter's oscillerende stratosfearpatroan.

Dizze baanbrekkende ûntdekking markeart in wichtige mylpeal yn ús begryp fan Jupiter's atmosfearyske dynamyk en markeart de ongelooflijke mooglikheden fan 'e James Webb Space Telescope by it unraveljen fan' e mystearjes fan 'e aze-ynspirearjende himellichems fan ús sinnestelsel.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is de James Webb Space Telescope?



A: De James Webb Space Telescope is in grut, romtebasearre observatoarium dat pland is om ein 2021 te lansearjen. It is ûntworpen om it universum te studearjen yn ynfraread ljocht en te leverjen fan ungewoane ynsjoch yn himelske objekten en ferskynsels.

F: Wat wie it fokus fan 'e resinte stúdzje oer Jupiter?



A: De resinte stúdzje brûkte de James Webb Space Telescope en NASA's Hubble Space Telescope om in hege snelheid jetstream te identifisearjen en te studearjen yn 'e legere stratosfear fan Jupiter.

F: Wat makket dizze ûntdekking unyk?



A: De ûntdekking fan 'e hege-snelheid jetstream op Jupiter is opmerklik omdat it wie earder net sjoen en jout weardefolle ynformaasje oer Jupiter syn turbulente sfear.

F: Hoe fluch binne de wyn yn 'e hege snelheid jetstream?



A: De winen yn 'e hege-snelheid jetstream op Jupiter berikke snelheden fan likernôch 320 miles per oere, dat is twa kear sa fluch as dy fûn yn in kategory 5 orkaan op ierde.

F: Hoe hawwe de James Webb Space Telescope en Hubble Space Telescope bydroegen oan 'e stúdzje?



A: De James Webb Space Telescope rjochte him op lytsere wolkfunksjes, wylst de Hubble Space Telescope de ekwatoriale stoarmsystemen op Jupiter observearre. Troch har waarnimmings te kombinearjen, krigen wittenskippers in wiidweidich begryp fan Jupiter's atmosfearyske dynamyk.