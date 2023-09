Cape Canaveral Space Force Station taret him op foar lansearringen efterinoar

Cape Canaveral Space Force Station makket him klear om dit wykein twa opfolgjende lansearringen te hostjen. De earste lansearring sil de Falcon 9-raket fan SpaceX hawwe mei in lading fan Starlink ynternetsatelliten op freedtejûn. De twadde lansearring sil de Atlas V-raket fan United Launch Alliance wêze, dy't sneontemoarn in nasjonale feiligensmissy sil besykje foar de Space Force en National Reconnaissance Office.

Wettersomstannichheden oan 'e Kaap wurde ferwachte dat se geunstich binne foar beide lansearringen, neffens Space Force-foarsizzers. In tredde missy, in wapentest fan in hypersoanysk raketsysteem, waard lykwols annulearre troch de ôfdieling fan definsje fanwegen pre-flight kontrôles.

De lansearring fan Falcon 9 is pland foar freedtejûn tusken 7:32 oere en 11:31 oere EDT. De missy, neamd Starlink 6-14, sil ôfnimme fan Launch Complex 40. De waarberjocht foarseit in 60% kâns op geunstige omstannichheden oan it begjin fan it lansearringsfinster, ferbettere nei 85% oan 'e ein fan it finster.

Op sneontemoarn sil de Atlas V-raket har missy besykje fan Launch Complex 41. De lansearring, oarspronklik fertrage troch Hurricane Idalia, sil plakfine om 8:51 am EDT. De raket draacht ladingen foar it Silent Barker satellytkonstellaasjenetwurk fan 'e Space Force, dy't as doel hat romtesituaasjebewustwêzen en folgjen te leverjen. Foarsizzers skatte in 85% kâns op geunstige waarsomstannichheden foar de lansearring fan sneon.

Foar live lansearring fan dizze misjes kinne jo it Space Team fan FLORIDA TODAY folgje 90 minuten foar it opstappen.