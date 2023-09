Undersyk docht bliken wannear't de earste eksokontininten foarmje kinne

Astronomy heechlearaar Jane Greaves fan 'e Universiteit fan Cardiff hat ûndersyk dien om te bepalen wannear't de earste eksokontininten, of kontininten op oare planeten, foarme binne. De stúdzje, mei de titel "Wannear wiene de earste eksokontininten?" en publisearre yn 'e Research Notes of the American Astronomical Society, hat as doel om it sykjen nei bewenbere wrâlden te ferbetterjen troch lokaasjes te identifisearjen wêr't rotsige planeten mei plaattektonika faker fûn wurde.

Hoewol't plaattektonyk miskien net essensjeel is foar it begjin fan it libben, spylje se in krúsjale rol by it behâld fan 'e bewenberens fan in planeet oer de tiid. Platetektonika helpt om de temperatuer fan in planeet te regeljen en waarmte frij te litten út syn kearn, wat wichtich is foar it behâld fan in beskermjende magnetosfear en om binnen de bewenbere sône te bliuwen.

Greaves rjochte him op de korrelaasje tusken de kearnwaarmteproduksje fan in planeet en de oanwêzigens fan plaattektonika. De waarmte yn 'e kearn fan in planeet wurdt opwekt troch radioaktive eleminten lykas uranium, thorium en potassium. Dizze eleminten wurde foarme yn neutronestjerbotsingen en supernova-eksplosjes.

Om te bepalen hokker stjerren wierskynliker planeten hawwe mei plaattektonika en kontininten, analysearre Greaves gegevens oer stellare oerfloed fan ferskate eleminten en kombinearre it mei stjertiid. Se hat stjerren yndield yn twa groepen: tinne-skiifstjerren, dy't jonger binne en hegere metalliciteit hawwe, en dikke-skiifstjerren, dy't âlder binne en legere metalliciteit hawwe.

De stúdzje fûn dat it uterlik fan kontininten op ierde rûchwei de mediaanwearde fertsjintwurdiget yn ferliking mei oare planeten. Kontinintale formaasje op ierde begon sawat 3 miljard jier lyn, wylst tinne-skiifstjerren yn 'e stekproef de earste ferskining fan kontininten toande 2 miljard jier foar de ierde, en dikke-skiifstjerren lieten kontininten sjen dy't noch earder ferskynden, sawat 4 oant 5 miljard jier foar de ierde .

It ûndersyk toande ek in relaasje oan tusken de oanwêzigens fan kontininten en de izer-to-hydrogen (Fe/H) ferhâlding yn stjerren. Planeten mei legere Fe/H-ferhâldingen hawwe earder kontininten foarme.

Greaves suggerearret dat stjerren mei sub-sinnemetalliciteit kânsrike doelen kinne wêze yn 'e syktocht nei bewenbere eksoplaneten mei kontininten. Dizze planeten hawwe mooglik avansearre foarmen fan libben ûntwikkele earder as de ierde.

De stúdzje konkludearret dat it finen fan rotsige eksoplaneten mei langlibbene kontininten tige belofte is. Fierder ûndersyk nei de oerfloed fan isotopen lykas thorium en potassium, dy't bydrage oan radiogene ferwaarming, koe mear systemen ûntdekke wêr't lân-basearre libben it libben op ierde earder koe hawwe.

Oer it algemien wreidet dit ûndersyk ús begryp út fan 'e formaasje en bewenberens fan planeten bûten ús sinnestelsel, en leveret weardefolle ynsjoch foar takomstige planetêre ferkenning.