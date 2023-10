Nije stúdzje suggerearret in lyts finster fan kâns om it smeltende iisblêd fan Grienlân te rêden

In resinte stúdzje hat in glim fan hope levere yn 'e striid tsjin klimaatferoaring. As wrâldwide temperatueren trochgean te ferheegjen, smelten de iisplaten dy't Grienlân en de Arktyske bedekke yn in alarmearjend taryf. Undersikers leauwe lykwols dat wy in lyts finster fan kâns hawwe om dingen om te draaien en it smeltende iis te bewarjen dat Grienlân beslacht.

De iis fan Grienlân is fan grutte soarch fanwegen syn potensjeel om seespegel te ferheegjen mei in skriklike 20 feet as it folslein smelte soe. Dit soe ferneatigjende gefolgen hawwe foar kustregio's om 'e wrâld. Wylst de stúdzje gjin oplossing biedt om it smelten folslein te stopjen, suggerearret it dat it nimmen fan aksje binnen in spesifike temperatuerdrompel kin helpe om guon fan 'e effekten fan klimaatferoaring te ferminderjen.

Foarige warskôgingen hawwe oanjûn dat de Grienlânske iisplaat it risiko hat om te smelten as globale temperatueren 3.6 Fahrenheit of 2 Celsius boppe pre-yndustriële nivo's binne. Op it stuit hawwe wy al in opwaarming fan 2 Fahrenheit of 1.1 Celsius oertroffen. Dit nije ûndersyk suggerearret lykwols dat der miskien wat mear romte is yn it bewarjen fan de iis.

Neffens it ûndersyk is de Grienlânske iis bestendiger as earder tocht. Wylst de mooglikheid fan in ûnomkearbere ynstoarting binnen de kommende pear tûzen jier noch bestiet as de temperatuer de drompel fan 2 Celsius te boppe giet, kin in lichte ferheging fan temperatuer net resultearje yn in totale ynstoarting. As de temperatuer binnen in bepaald tiidframe werom kin wurde ferlege, is d'r in kâns om de skea te reparearjen en de iisplaat mooglik te rêden.

De fokus moat net allinnich wêze op it hjoeddeiske smelten, mar ek op it foarkommen fan fierdere smelten yn 'e takomst. It smelten dat wy no tsjûgje, is tûzenen jierren lyn yn beweging set, en it takomstige smelten sil ôfhingje fan ús fermogen om globale temperatueren ûnder de drompel fan 2 Celsius te hâlden.

Dizze stúdzje biedt in glim fan hope yn 'e striid tsjin klimaatferoaring. Troch te hanneljen binnen it lytse finster fan kâns, kinne wy ​​miskien de gefolgen fan smeltende iisplaten ferminderje en kwetsbere kustregio's beskermje tsjin tanimmende seespegel.

boarnen:

- NASA

- Stúdzje útfierd troch [ûndersikers / organisaasje]

- Gebrûksbetingsten en privacyferklearring.