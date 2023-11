Nij model brûkt AI om skippen te beskermjen tsjin Rogue Waves

Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Kopenhagen en de Universiteit fan Victoria hawwe in ynnovatyf keunstmjittige yntelliginsje (AI) model ûntwikkele om rogue weagen te foarsizzen en feiligens te ferbetterjen foar iepen oseaanskippen. Wylst rogue weagen eartiids ôfwiisd waarden as mytysk, hat resinte akseptaasje troch de wittenskiplike mienskip in djipper ferkenning fan har oarsaken en skaaimerken soarge. It ûndersyksteam brûkte data mining en ynterpretabele masine-leartechniken om mear dan 1 miljard weagen te analysearjen, mei in fokus op it identifisearjen fan de faktoaren dy't ferantwurdlik binne foar de formaasje fan dizze ûnfoarspelbere behemoths.

De stúdzje brûkte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), in wiidweidige weachkatalogus dy't gegevens omfette fan boeien op 158 ferskillende lokaasjes oer de kusten fan 'e Feriene Steaten en oerseeske gebieten. Fan 'e ûnbidige dataset, besteande út 1.5 miljard weagen, waarden mear dan 100,000 identifisearre as rogue weagen basearre op ynstelde kritearia. Mei dizze welle-dataset waard in AI-netwurk oplaat om in wiskundige fergeliking te ekstrahearjen dy't de kombineare fariabelen ynkapsele dy't bydrage oan 'e formaasje fan rogue-wellen. Dizze fergeliking waard doe wiidweidich ynterpretearre yn 'e kontekst fan' e besteande golfteory, wat resultearre yn 'e ûntwikkeling fan in model dat by steat is om bekend rogue-golfgedrach te reprodusearjen en ek takomstige foarfallen te foarsizzen.

De betsjutting fan dit ûndersyk leit yn har potensjeel om de skipfeartindustry te revolúsjonearjen troch de risiko's ferbûn mei rogue weagen te ferminderjen. It nij oanleine model stelt rederijen yn steat om sinfol ynsjoch te krijen oer de kâns dat se op plande rûtes gefaarlike rogue weagen tsjinkomme. Troch it algoritme te brûken ûntwikkele troch it ûndersyksteam, kinne rederijen no krekte risiko-beoardielingen útfiere en ynformeare besluten nimme om har rûtes dêrop te feroarjen.

De ûndersikers hawwe sawol it algoritme as har wiidweidich ûndersyk beskikber steld foar it publyk, en fasilitearje wiidferspraat tagong ta ark dy't maritime feiligens ferbetterje. Yn in tiidrek dêr't avansearre technology trochgiet te transformearjen yndustry, de yntegraasje fan AI en masine learen yn dit domein toant de ûnbidige mooglikheden foar it beskermjen fan skippen tsjin ûnfoarsjoene natuerlike ferskynsels.

Frequently Asked Questions (FAQs)

F: Wat binne rogue weagen?

A: Rogue weagen binne iepen oseaanwellen dy't sawat twa kear de grutte binne fan omlizzende weagen en bekend om har ûnfoarspelberens.

F: Hoe identifisearje de ûndersikers rogue weagen?

A: It ûndersyksteam brûkte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), dy't wellegegevens levere fan boeien op ferskate lokaasjes. Op grûn fan spesifike kritearia waarden mear dan 100,000 weagen identifisearre as rogue weagen binnen de dataset.

F: Hoe hat AI bydroegen oan 'e stúdzje?

A: Keunstmjittige yntelliginsje en masine-learentechniken waarden brûkt om de massive dataset te analysearjen en de fariabelen te identifisearjen dy't ferantwurdlik binne foar rogue-welleformaasje. Dizze data-oandreaune oanpak makke de skepping fan in foarsizzend model mooglik.

F: Wat binne de potensjele foardielen foar de skipfeartsektor?

A: It AI-model ûntwikkele troch dit ûndersyk biedt rederijen de mooglikheid om de risiko's te beoardieljen ferbûn mei rogue weagen lâns har plande rûtes. Dizze kennis soarget foar ynformeare rûteferoarings, en ferbettert de feiligens fan iepen oseaanskippen.

F: Is it model tagonklik foar it publyk?

A: Ja, it ûndersyksteam hat it algoritme, ûndersyksbefinings, en waar- en golfgegevens beskikber steld foar it publyk. Dizze iepenheid makket wiidferspraat tagong ta ark dy't maritime feiligens befoarderje.