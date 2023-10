In resinte stúdzje mei de titel "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," publisearre yn Earth-Science Reviews, ûndersiket it útstjerren fan seedieren yn 'e Early- Midden Devoon perioade. Dizze perioade waard karakterisearre troch in waarmer klimaat en hegere seespegel, mei in grutte lânmassa neamd Gondwana leit tichtby de Súdpoal.

De ûndersikers, ûnder lieding fan Dr Cameron Penn-Clarke, sammele en analysearren in signifikante hoemannichte fossile gegevens om de oarsprong en ferdwining fan 'e Malvinoxhosan-biota te begripen, in groep marinebisten dy't bloeiden yn koeler wetter en ferskate soarten skulpdieren omfette. Troch avansearre data-analyzetechniken identifisearren se ûnderskate lagen yn âlde rotsen, elk toant in delgong yn it oantal marinediersoarten oer de tiid.

De stúdzje die bliken dat de delgong yn 'e Malvinoxhosan-biota korrelearre wie mei feroaringen yn seespegel en klimaat. Doe't it klimaat opwaarmde, ferdwûnen de spesjalisearre, kâldwetter Malvinoxhosan seedieren en waarden ferfongen troch mear generalistyske soarten oanpast oan waarmere wetters. It ferskowen fan seespegel fersteurde natuerlike oseaanbarriêres, wêrtroch waarmere wetters út regio's tichter by de evener yn streamde en liede ta de kolonisaasje fan waarmerwettersoarten.

It útstjerren fan 'e Malvinoxhosan-biota resultearre yn in ynstoarting fan poalekosystemen, wêrfan't de biodiversiteit noait wer werom kaam. It ûndersyk suggerearret dat de kombineare effekten fan feroaringen yn seespegel en temperatuer de wichtichste faktoaren wiene efter dit útstjerren. It is noch ûnwis oft dit útstjerren barren is korrelearre mei oaren yn 'e iere-midden Devoon perioade, as leeftyd konklúzjes ûntbrekke.

De stúdzje beljochtet ek de kwetsberens fan poalomjouwings en ekosystemen foar feroaringen yn seenivo en temperatuer. It begripen fan 'e ferline útstjerren kin weardefolle ynsjoch leverje yn' e hjoeddeistige krisis foar biodiversiteit wêr't wy hjoeddedei te krijen hawwe.

boarnen:

