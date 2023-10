Nij ûndersyk nei heupchirurgie toant poerbêste resultaten

Undersyk útfierd troch Dr Karen Mullins en Dr David Filan by UPMC Whitfield yn Waterford hat erkenning krigen foar har baanbrekkende befiningen op it mêd fan hipchirurgie. It ûndersyk, presintearre troch ortopedyske hip-sjirurch Mr. Patrick Carton op in ynternasjonale konferinsje foar sportmedisyn yn it Feriene Keninkryk, rjochte him op de positive effekten fan keyhole-chirurgie foar chronike heupblessueres.

De stúdzje ûndersocht hip-impingement, in meganysk probleem feroarsake troch de opbou fan bonken op 'e bal- en socket-komponinten fan' e heupgewricht. Dizze betingst liedt faak ta labrale triennen, kraakbeenskea, en in ferhege risiko fan artrose. Pasjinten ûnderfine typysk stivens, klikken en stekke pine yn 'e liif, lykas oanhâldende pine yn' e heup en legere rêch.

It ûndersyk markearre ek de ekstra komplikaasjes dy't ûntsteane kinne fan hipdysplasia, wêr't de heupsocket te ûndjip is. Yn soksoarte gefallen kinne pasjinten in totale hipferfanging of in peri-acetabulêre osteotomie (PAO) fereaskje, wêrby't sjirurgysk brekken fan it bekken en reorientearjen fan 'e hipsocket giet.

De stúdzje liet lykwols sjen dat de avansearre sjirurgyske behanneling fan Mr. Patrick Carton by UPMC Whitfield in minder invasive opsje biedt. Dizze technyk omfettet it fuortheljen fan de problematyske bonke en it reparearjen fan it gewrichtsweefsel, wylst de hipstabiliteit behâldt.

De resultaten fan 'e stúdzje, presintearre troch Dr. Karen Mullins op' e konferinsje fan 'e British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) yn Manchester, demonstreare de effektiviteit fan dizze proseduere. Nei 10 jier hawwe 90% fan 'e pasjinten dy't operaasje ûndergien hawwe gjin totale hipferfanging of PAO nedich. De pasjinten rapporteare ek signifikante ferbetteringen yn pine en deistige aktiviteiten, lykas ek in hege nivo fan tefredenheid mei har resultaten.

De hear Carton beklamme it belang fan dizze befiningen by it oanbieden fan pasjinten en atleten net-invasive alternativen foar grutte heupoperaasjes. Hy ferklearre dat techniken foar behâld fan heupen súksesfol bewize by it behanneljen fan ferskate heupbetingsten, ynklusyf hipartritis.

Ta beslút, dit ûndersyk nei heupchirurgie hat de positive ynfloed fan keyhole-chirurgie oantoand by it oanpakken fan chronike heupblessueres. De befinings jouwe in kânsryk alternatyf foar mear invasive prosedueres, lykas totale hipferfanging, en biede pasjinten ferbettere pineelens en funksjonele resultaten.

