Wetter-watching Satellite Captures Warming Ocean off California Coast

In gearwurking tusken NASA en it Frânske romte-agintskip, CNES, hat de Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellytmissy ûntwikkele, dy't by steat is om oseaanfunksjes te mjitten, ynklusyf El Niño, mei ungewoane detail. It Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) ynstrumint fan 'e satellyt hat de mooglikheid om see-oerflakhichten tichtby kustlinen te mjitten, en leveret weardefolle ynformaasje foar ûndersikers en foarsizzers.

El Niño, in periodyk klimaatferskynsel, wurdt karakterisearre troch hegere seespegels en waarmere oseaantemperatueren lâns de westkust fan Amearika. It waarme oseaanwetter fan 'e ûntwikkeljende El Niño ferpleatst nei it noarden lâns de eastlike kustline fan' e Stille Oseaan, en ynteraksje mei in oanhâldende marine-hittegolf. Dizze waarme wetters hawwe koartlyn ynfloed op de ûntwikkeling fan de orkaan Hilary.

De fisualisaasje fan 'e SWOT-satellyt fan see-oerflakhichte foar de Amerikaanske Westkust yn augustus toant hegere as gemiddelde hichten yn read en oranje, wat waarmer wetter oanjout, en legere as gemiddelde hichten yn blau en grien. Seespegels tend te wêzen heger op plakken mei waarmer wetter, as wetter útwreidet as it waarmet.

De mjittingen makke troch de SWOT satellyt missy jouwe wiidweidige werjeften fan 'e planeet syn oseanen en swiet wetter marren en rivieren. De gegevens sammele troch SWOT sille ûnskatbere wearde wêze foar ûndersikers en foarsizzers by it bestudearjen fan 'e ûntwikkeling en foarútgong fan ferskynsels lykas El Niño. Yn 'e septimber-útsjoch foarsei de Amerikaanske Nasjonale Oseaan- en Atmosfearyske administraasje in sterke El Niño foar de kommende winter, mei in kâns fan mear as 70%.

El Niño wurdt ek assosjearre mei it ferswakjen fan ekwatoriale passaatwynen en kin koeler, wietere omstannichheden bringe nei it Amerikaanske Súdwesten en droechte nei lannen yn 'e westlike Stille Oseaan, lykas Yndoneezje en Austraalje.

