Frigide gebieten op 'e moanne jonger en befetsje minder wetteriis dan earder tocht

Neffens nij ûndersyk binne frigide gebieten op 'e moanne, bekend as permanint skaadgebieten (PSR's), jonger dan de kraters dêr't se yn wenje en hawwe wierskynlik minder wetteriis dan earder tocht. PSR's binne fan grut belang foar takomstige moannelandingsmissys, om't se wurde beskôge as oerfloedich reservoirs fan wetteriis dat kin wurde brûkt troch astronauten foar libbensstipesystemen en it generearjen fan raketbrânstof.

De nije stúdzje docht bliken dat PSR's op syn heechst 3.4 miljard jier âld binne, wat oanjout dat se jonger binne as de 4 miljard jier âlde kraters wêryn se fûn wurde. Dit suggerearret dat hjoeddeistige skattings fan wetteriisôfsettings op 'e moanne nei ûnderen bywurke wurde moatte.

De ûndersikers, ûnder lieding fan Norbert Schörghofer fan it Planetary Science Institute yn Arizona, hawwe simulaasjes útfierd om de evolúsje fan 'e moanne te folgjen fan har formaasje 4.5 miljard jier lyn. Dizze simulaasjes lieten sjen dat de moanne rûchwei 4.1 miljard jier lyn in grutte heroriïntaasje yn syn spin-as ûnderfûn, wat resultearre yn de formaasje fan PSR's tichtby de noard- en súdpoalen. De hege obliquites yn dy tiid soene lykwols laat hawwe ta it ferlies fan alle iisôfsettings.

As gefolch is de hoemannichte beferzen wetter ferburgen yn dizze PSR's wierskynlik minder dan earder rûsd. Wittenskippers binne benammen ynteressearre yn it súdlike poalgebiet fan 'e moanne, wêr't se leauwe dat d'r genôch flechtich binne, ynklusyf brûkber wetter.

Takomstige moanne misjes, lykas Yndia's Chandrayaan-3 robotic lander-rover duo, binne fan doel de moanne súdpoal te ferkennen en te sykjen nei spoaren fan beferzen wetter. De befiningen fan dizze misjes sille bydrage oan ús begryp fan wetterboarnen op 'e moanne.

Ta beslút beklammet dizze nije stúdzje de needsaak om ús rûzingen fan wetteriisôfsettings op 'e permanint skaadgebieten fan' e moanne opnij te beoardieljen. De befinings smyt ljocht op de geologyske skiednis fan dizze gebieten en hawwe gefolgen foar takomstige ferkennings en benutten fan moanne boarnen.

Boarne: Paper publisearre yn Science op septimber 13, 2021.