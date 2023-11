Wetter út it oerflak triggert dynamyske kearn-mantel ynteraksjes

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking dien oer de ynderlike wurking fan ús planeet, en ûntbleate dat wetter stadichoan fan it ierdoerflak del sipt. Dizze opmerklike reis nimt de floeistof troch delgeande tektonyske platen, en berikt úteinlik de kearn nei in drege trek fan 2,900 kilometer. Hoewol it proses stadich is, oer miljarden jierren, hat it laat ta de foarming fan in nije laach tusken it smelte metaal fan 'e bûtenkearn en de bûtenmantel fan' e ierde. Dizze laach wurdt rûsd op in "in pear hûndert kilometer dik", wêrtroch't it relatyf tin is yn ferliking mei oare ynderlike lagen fan 'e ierde.

Yn in resinte stúdzje útfierd troch Arizona State University, ûntbleate ûndersikers dat dizze wetterinfiltraasje in gemyske reaksje opstart, wat resulteart yn 'e skepping fan silika. Co-auteur Dr Dan Shim ferklearre dat as wetter de grins fan 'e kearnmantel foldocht, it reagearret mei silisium yn' e kearn om silika te meitsjen. Dizze wichtige fynst, keppele oan eardere waarnimmings fan diamanten dy't foarmje út wetter dy't reagearje mei koalstof ûnder ekstreme druk, wiist op in heul dynamyske kearn-mantel ynteraksje, wat suggerearret substansjele materiaal útwikseling.

De gefolgen foar ús deistich libben op it oerflak binne djip. Neffens it ASU-ûndersyksteam fersterket dizze ûntdekking ús begryp fan 'e ynterne prosessen fan' e ierde, wat oanjout op in wiidweidigere globale wettersyklus dan earder erkend. De feroare "film" fan 'e kearn hat ek krúsjale gefolgen foar de geogemyske syklusen dy't de oerflak-wetter-syklus ferbine mei de djippe metallyske kearn.

Dizze trochbraak yn it begripen fan 'e ynterne dynamyk fan' e ierde jout wittenskippers weardefolle ynsjoch yn 'e evolúsje fan' e planeet en de yngewikkelde prosessen dy't har eigen struktuer feroarje. Troch de mystearjes te ûntdekken dy't ûnder ús fuotten lizze, effen ûndersikers it paad foar gruttere kennis en in djipper begryp fan it delikate lykwicht fan ús wrâld.