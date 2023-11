Dreamer Anglerfish: The Master of Camouflage

De djippe see is in ryk omhuld yn mystearje, it thús fan in myriade fan bûtengewoane skepsels dy't wittenskippers en entûsjasters ferbjustere en fassinearje. Ien fan sa'n enigma is de dreamer anglerfish, in soarte bekend om syn betoverende fermogen om naadloos te mingjen yn it tsjuster fan 'e oseaan djipten.

Oars as de measte libbene organismen dy't ljocht reflektearje, absorbearret de dreamer anglerfish it, wêrtroch't har hûd in skaadlike mantel makket dy't de taskôgers betsjoent. Koartlyn dielde it Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in boeiende fideo fan dizze alien-like fisk op YouTube, wêrtroch ljocht op syn opmerklike camouflage-technyk wie.

Undersikers fan MBARI hienen in seldsume kâns om de ûngrypbere dreamer anglerfish te observearjen tidens in resinte ekspedysje foar de kust fan Kalifornje. Se tsjinkamen in ûnbekende soarte fan dreamer anglerfish yn 'e útwreide Monterey Canyon, mar it njoggende foarkommen fan sa'n moeting yn 'e ôfrûne 36 jier.

De ûntdekking fernuvere Bruce Robinson, in senior wittenskipper by MBARI, sjoen de frekwinsje wêrmei't dizze fisken wurde waarnommen. Yn feite wie dit de earste waarnimming fan 'e soarte sûnt 2016. Robinson fergelike de mysterieuze hûd fan' e dreamer anglerfish passend mei in ûnsichtberensmantel, om't it it ferrassende fermogen hat om in skriklike 99.5 prosint fan it ljocht dat derop falt op te nimmen.

Hoe komt dit opmerklike prestaasje fan kamouflage foar? Stúdzjes hawwe útwiisd dat de hûd fan 'e dreamer anglerfish ryk is oan melanosomen, spesjalisearre sellen mei melaninepigment. Dizze oerfloed fan melanine jout de fisk syn ûnderskiedende swarte kleur en lit it hast elke golflingte fan ljocht absorbearje dy't him oerkomt.

De ûngrypbere dreamer anglerfish kin groeie oant 15 inch (37 sm) lang foar wyfkes, wylst mantsjes binne mar 0.5 inch (1.3 sm) lang. Har fermogen om te ferdwinen yn it tsjuster fan 'e djippe see is in testamint fan' e ongelooflijke oanpassingsfermogen en fernimstigens fan 'e natuer.

Wylst wy trochgean mei it ferkennen fan de grutte gebieten fan ús oseanen, binne it ûntdekkingen lykas dizze dy't ús herinnerje oan 'e wûnders dy't binnen lizze. De dreamer anglerfish, mei syn fermogen om te dragen in ûnsichtberens mantel, tsjinnet as boeiend foarbyld fan de natuer syn keunst en de geheimen dy't noch wachtsje op ús ûnder de weagen.

