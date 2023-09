Nije Timelapse vangt de libbenssyklus fan fûleindige paddestoelen

Wittenskippers hawwe koartlyn dokumintearre de fassinearjende berte en ferfal fan in ûnderskate foarmige paddestoel berucht om syn skerpe geur. De paddestoel yn kwestje is it sichtbere diel fan in stinkhoarnskimmel bekend as Phallus impudicus. It groeit typysk tichtby ferfallend hout en planten, útwreidzjen oant 10 inch boppe de grûn. De pet fan 'e stâle is bedutsen mei olive-brune slym neamd gleba, dy't ferantwurdlik is foar de ûnmiskenbere stank dy't útstjit troch de paddestoel.

Neffens de Universiteit fan Floarida is de geur fan stinkhoarnen fergelike mei ûntbinende fleis, ferrottende fecaliën en rioelwetter. Nettsjinsteande syn ôfwikende aroma is de stinkhoarnchampignon yndie ytber. As konsumearre yn syn aai steat, wurdt sein dat de smaak fan 'e mienskiplike stinkhoarn liket op hazelnuten.

De stinkhoarnskimmel komt út in lytse, aaifoarmige basis dy't yn 'e grûn begroeven is en troch wite filaminten oan 'e grûn ferankere is. Dizze basis befettet in slijm en sporefolle massa dy't úteinlik ûntwikkelt yn 'e fûleindich geurige pet fan' e paddestoel.

Yn in boeiende fideo wisten ûndersikers de hiele libbenssyklus fan 'e stinkhoarnchampignon binnen trije oeren fêst te lizzen. Yn it earstoan komt de paddestoel út 'e basis en groeit rap ta syn folsleine grutte. Fliegen wurde gau lutsen nei de gleba en feestje op 'e slym foar sawat 10 oeren, wêrtroch't de olive-brune dekking fuorthelle wurdt. Yn 'e kommende dagen begjint it oerbleaune wite lichem, bekend as in "lykfinger", te ûntbinen foardat it úteinlik omkeart. It byldmateriaal einiget mei it ôfbrokkeljen fan it fruchtlichem en werom yn 'e boaiem.

Dizze koarte libbenssyklus lit stinkhoarnen har reproduktive syklus foltôgje. De pet fan 'e paddestoel befettet spoaren, dy't miggen en oare ynvertebraten ynnimme as se it slyk fortelje. Dizze sporen wurde dan ferspraat op nije lokaasjes troch de ekskrementen fan dizze skepsels. Dizze nije strategy ûnderskiedt stinkhornskimmels fan de measte oare paddestoelfoarmjende skimmels, dy't sporen fersprieden troch se yn 'e loft los te litten.

De opmerklike timelapse-fideo waard dield troch it regearingsboskburo foar de regio Soest-Sauerland yn it easten fan Dútslân. It duorre trije wiken om de bylden te meitsjen, wêrby't de ûndersikers geduldich wachtsje op 'e stinkhoarn om te ûntwikkeljen en de kamera regelmjittich te kontrolearjen. De fideo biedt in betoverende werjefte fan 'e libbenssyklus en unike reproduktive strategy fan' e stinkhorn-champignon.

boarnen:

- Universiteit fan Florida

– Regionalforstamt Soest-Sauerland fia Facebook