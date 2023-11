In scuba-dûker hie koartlyn de ongelooflijke kâns om seldsume bylden te fangen fan twa jonge oseaansinnefisken (Mola mola) dy't tegearre swimme yn 'e smaragdgroene wetters foar de kust fan Britsk-Kolumbia, Kanada. De fideo, nommen troch boargerwittenskipper Timothy Manuelides, toant de jonge sinnefisk neist in skoalle fan widdo rockfish en yellowtail rockfish.

Hoewol't saakkundigen hawwe beheinde kennis oer de iere stadia fan sunfish libben, se wienen by steat om te identifisearjen dizze bysûndere yndividuen as juvenile oseaan sinnefisk basearre op harren hoeke buiken en lytsere grutte. Marinebiolooch Marianne Nyegaard, in spesjalist yn oseaansinnefisken, befêstige har identifikaasje yn in Facebook-post, mei de klam op har "babyness".

Mei it mjitten fan sawat 24 inch (60 sintimeter) yn diameter, wiene dizze jonge sinnefisken sawat fiif kear lytser as folwoeksen sinnefisken, mar signifikant grutter as har pasgeborene grutte fan just 0.1 inch (2.5 millimeter). Gewoanlik is net folle bekend oer it iere libben fan sinnefisken, en om har larven sekuer te identifisearjen, is DNA-sekwinsje nedich.

Yn tsjinstelling ta mienskiplike misferstannen, markeart de fideo dat sinnefisken rapper kinne swimme dan in protte oannimme. De ûndersikers merkten yn 'e Facebook-post op dat sinnefisken faaks ferkeard as stadich wurde ûnderfûn troch har "sinne" gedrach op it oseaanoerflak, wêr't se yn waarm ljocht baskje nei't se tiid yn kâldere djipten trochbrocht hawwe. Se kinne lykwols fluch swimme as it nedich is.

Oseaansinnefisk, ek wol mola neamd, krije har namme fan har rûne, ôfplatte foarm dy't tinkt oan in mûnestien. Dizze boeiende skepsels kinne as folwoeksenen massive maten berikke, groeie oant 10 fuotten (3 meter) yn diameter. Sunfish bewenje in ferskaat oan oseanen wrâldwiid, fan tropyske wetters oant temperearre see, en tend to besteegje harren tiid tusken it oerflak en djipten fan sa'n 660 feet (200 meter).

It is de muoite wurdich opskriuwen dat de fideo byldmateriaal en fierder ûndersyk ynspannings drage by oan de oanhâldende stúdzje fan Mola soarten foar de westkust fan Noard-Amearika. Dr. Marianne Nyegaard, de lieder fan Ocean Sunfish Research, hat dizze fisk identifisearre as meast wierskynlik jonge Mola mola, en ûnderskiede se fan 'e oare soarten fûn yn dizze wetters, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

F: Hoe grut kinne folwoeksen sinnefisk groeie?

A: Folwoeksen sinnefisk kin oant 10 fuotten (3 meter) yn diameter berikke.

F: Hoe útdaagje de fideo mienskiplike misferstannen oer sinnefisk?

A: De fideo lit sjen dat sinnefisken rapper kinne swimme dan gewoanlik tocht.

F: Wat is bekend oer it iere libben fan sinnefisken?

A: D'r is beheinde kennis oer it iere libben fan sunfishes, en larven kinne allinich identifisearre wurde op soartnivo troch DNA-sekwinsje.

F: Wat is unyk oan it uterlik fan sinnefisk?

A: Sinnefisken hawwe rûne, flakke lichems, dy't lykje op in mûnestien.

F: Hoe djip swimme sinnefisk gewoanlik?

A: Sunfish typysk besteegje harren tiid tusken it wetter oerflak en djipten fan sa'n 660 feet (200 meter).