NASA's nije moanneroverprototype, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), hat in obstakelkursus mei súkses foltôge dy't it rûge terrein fan it moanneflak simulearje. De rover is ynsteld om te lansearjen nei de moanne súdpoal yn novimber 2024 oan board fan in SpaceX Falcon Heavy raket.

Om de mobiliteit fan VIPER te testen, makken yngenieurs by NASA's Glenn Research Center yn Cleveland in simulearre moanneomjouwing mei grutte rotsen, steile hellingen en djippe kraters. De rover sil lânje op Mons Mouton, in berch tichtby de súdpoal fan 'e moanne, en sil de taak krije om de moanneomjouwing te karakterisearjen foar takomstige seleksje fan lâningsplakken fan it Artemis-programma tidens syn sawat 100-dagen missy.

NASA dielde in fideo fan 'e resinte mobiliteitstests fan' e rover, dy't syn fermogen oantoand om potinsjele útdagings te oerwinnen dy't it sil tsjinkomme op it moanneflak. De tests omfette manoeuvrearjen troch steile hellingen, trochrinnen fan kraters, en it navigearjen fan driuwsân-achtige boaiem. It suksesfolle foltôgjen fan dizze tests jout oan dat VIPER goed útrist is om it rûge terrein fan 'e moanne te ferkennen.

As ûnderdiel fan it Artemis-programma fan NASA, dat as doel hat om in permaninte moanne delsetting te fêstigjen, sil VIPER in krúsjale rol spylje by it identifisearjen fan lokaasjes wêr't wetter en oare boarnen kinne wurde wûn om langduorjende ferbliuw op 'e moanne te stypjen. Derneist besiket de VIPER-missy de oarsprong fan beferzen wetter en oare flechtige stoffen op 'e moanne te ûntdekken, har behâld oer miljarden jierren, en har ûntsnapping út' e moannegrûn.

Yngenieurs by NASA's Johnson Space Center yn Houston hawwe ek VIPER's lêste wittenskiplike ynstrumint testen, de Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT is in rotearjende perkussive drill dy't sil wurde brûkt om boaiemstikken fan maksimaal trije fuotten ûnder it moanneflak op te heljen. Dit ynstrumint sil weardefolle gegevens leverje oer de sterkte, kompaktheid en temperatuer fan 'e moannegrûn.

De suksesfolle foltôging fan VIPER's mobiliteitstests en de yntegraasje fan har lêste wittenskiplike ynstrumint bringe NASA in stap tichter by it ûntsluten fan 'e mystearjes fan' e súdpoal fan 'e moanne en it paad foar takomstige moanneferkenning.

