It belang fan tiltmeters by it kontrolearjen fan fulkanen

By

Tiltmeters hawwe al tsientallen jierren in krúsjale rol spile yn fulkaanmonitoring, en jouwe weardefolle ynsjoch yn it gedrach fan fulkanen en de beweging fan magma. Wylst satellyt-basearre metoaden binne wurden mear prominint yn de lêste jierren, tiltmeters bliuwe in betrouber en essinsjeel ark foar wittenskippers.

It gebrûk fan tiltgegevens yn fulkaanmonitoring datearret út 'e iere 20e ieu doe't wittenskippers de korrelaasje tusken fulkaanútbarstings en feroaringen yn topografy begûnen te erkennen. Dr Thomas Jaggar, in pionierjende fulkanolooch, begon yn 1917 tiltwizigingen op Hawaïaanske fulkanen te folgjen mei spesjaal ûntwurpen ynstruminten.

Ien fan 'e wichtige foarútgong yn' e tiltmetertechnology kaam yn 'e 1950's doe't Dr Jerry Eaton de wetterbuistiltmeter ûntwikkele. Dit ynstrumint makke krekte mjittingen fan tilt mooglik, wêrtroch wittenskippers de beweging fan 'e top fan Kīlauea by útbarstings kinne folgje. De wetterbuis tiltmeter bestiet út trije meiinoar ferbûne potten wetter, dy't bewege yn reaksje op grûn tilt. Troch de djipte fan wetter yn elke pot te mjitten kinne wittenskippers de graad fan tilt bepale.

De trochgeande opname fan wetterbuis tilt gegevens bliken te wêzen ûnskatbere wearde as it levere in tiid rige fan mjittingen, wêrtroch't de identifikaasje fan ynflaasje en deflation syklussen tusken útbarstings. Dit trochgeande rekord fan tilt stelde wittenskippers yn steat om ûntdekkingen te meitsjen dy't net mooglik west hawwe as gegevens allinich waarden sammele tidens útbarstings.

Yn 'e jierren '1970 waarden elektroanyske tiltmeters yntrodusearre, dy't noch krekter mjittingen levere. Dizze ynstruminten wurde ynstalleare yn beskerme boarringen en kinne elke minút tilt mjitten oant in fraksje fan in mikroradian.

Yn 'e ôfrûne jierren hawwe de tiltgegevens fan' e top fan Kīlauea oerienkomsten toand mei records fan 'e 1950's oant 1970's, wat oanjout dat it gedrach fan 'e fulkaan net signifikant feroare is sûnt de útbarsting fan 2018. Dizze kontinuïteit lit wittenskippers ferline gegevens brûke om prognosen te meitsjen oer takomstich gedrach en hypotezen te testen oer it plumbingsysteem fan 'e fulkaan.

De resinte waarnimmings fan tiltmeters by de caldera fan Kīlauea suggerearje magma-akkumulaasje yn in reservoir fan 'e Súd Caldera, fergelykber mei eardere barrens yn 2015 en 2021. Dizze kennis helpt wittenskippers aktuele prosessen te begripen en kin nije ynsjoch ûntbleate oer it ferline fan 'e fulkaan.

Ta beslút, tiltmeters west hawwe in essinsjeel ark yn fulkaan monitoring, it jaan fan trochgeande mjittingen fan tilt en bydrage oan ús begryp fan fulkaan aktiviteit. De lange en trouwe opname fan tilt by Kīlauea bliuwt nije ûntdekkingen en prognoazes foar takomstige útbarstings fasilitearje.

boarnen:

- US Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Volcano Watch

- US Geological Survey (USGS)