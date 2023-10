Ruslân is fan plan om yn 2027 in eigen romtestasjon te lansearjen, neffens in oankundiging makke troch presidint Vladimir Putin. It Moskouske romte-agintskip Roscosmos hat ferline jier it beslút makke om in eigen orbitale bûtenpost te bouwen nei't it oankundigjen fan syn fertrek fan it International Space Station (ISS). De ferhuzing komt as de middels fan it ISS rinne út, en Ruslân is fan betinken dat in folweardich stasjon is nedich om fierder te gean syn romte ferkenning stribjen.

It International Space Station, lansearre yn 1998, hat in symboal west fan ynternasjonale diplomasy en gearwurking. Nei't de oarloch yn Oekraïne foar in grut part ôfsnien wie fan it Westen, hat Ruslân lykwols besletten om in eigen romtestasjon te folgjen. Hoewol't de útgong fan Ruslân út it ISS pland wie foar 2028, beklamme Roscosmos-baas Yuri Borisov de needsaak foar Ruslân om rap te hanneljen om foar te kommen dat se efter komme yn romteferkenning. Borisov stelde dat it ISS it ein fan syn operasjonele libben benaderet en wierskynlik yn 2030 ôfskaft wurde sil.

It oanmeitsjen fan in Russyske orbitalstasjon oant 2024 is krúsjaal om te soargjen dat Ruslân syn mooglikheden behâldt en konkurrearjend bliuwt mei oare wrâldwide spilers. De Feriene Steaten, Jeropeeske Uny, Kanada en Japan binne begûn mei in mienskiplik projekt om in nij romtestasjon te ûntwikkeljen. Sina's Tiangong Space Station is ek yn 'e baan, wylst partikuliere bedriuwen hieltyd mear ynteressearre binne yn it bouwen fan har eigen stasjons fanwegen de ôfnimmende kosten fan romtereizen.

Neist it nije romtestasjon befêstige Putin de ynset fan Ruslân foar har moannelandingsprogramma. Nettsjinsteande it mislearjen fan 'e Luna-25-missy earder dit jier, beklamme Putin dat flaters diel útmeitsje fan romteferkenning en dat de opdien ûnderfining brûkt wurde soe foar takomstige misjes. Luna-25, mei as doel de súdpoal fan 'e moanne te ferkennen foar tekens fan in potinsjele minsklike basis, stoarte foar de lâning, mar Yndia slagge koart dêrnei in moannelâning te berikken.

Mei syn ambisjeuze plannen foar in nij romtestasjon en trochgeande ynspanningen foar ferkenning fan 'e moanne, is Ruslân besletten om syn posysje te behâlden as in wichtige spiler yn' t ryk fan romteferkenning.

