Miljoenen minsken om 'e wrâld waarden betoverd troch de resinte "ring fan fjoer" sinne-eclipse. Wylst de measten fan ús lykwols de fertsjustering fan 'e ierde seagen, levere in krêftige Amerikaanske waarsatellit in oar perspektyf út 'e romte. De GOES-East satellyt fan 'e National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) fange it dominante skaad fan 'e moanne fertsjustering oer de planeet fan in ôfstân fan 22,300 kilometer boppe.

Sinnefertsjusteringen komme foar as de moanne tusken de sinne en de ierde trochgiet, en smyt in skaad op it oerflak fan ús planeet. De resinte fertsjustering wie in "ringfoarmige sinnefertsjustering", wêrby't de moanne fierder fan 'e ierde leit. Dit soarget derfoar dat de moanne lytser liket en de sinne net folslein bedekt. Ynstee makket it in prachtich "ring fan fjoer" -effekt, wêrtroch in tinne skets fan ús stjer sichtber is.

Foar dyjingen dy't net yn 'e direkte paad fan' e fertsjustering wiene, wie it noch mooglik om in dielfertsjustering te sjen mei in goedkarde sinnebril. De folgjende totale sinnefertsjustering yn 'e FS en Noard-Amearika sil lykwols plakfine op 8 april 2024. Oant dan sil de folgjende ringfertsjustering oer de FS net foarkomme oant 21 juny 2039.

Sawol totale as annulêre sinne-fertsjustering binne spesjale barrens dy't in protte astronomyske opwining generearje. Se binne relatyf seldsume foarfallen, wêrtroch't se tige ferwachte wurde. Dus, as de folgjende eclipse bart, soargje derfoar dat jo genietsje fan 'e show.

boarnen:

- Nasjonale Wettertsjinst Tampa Bay kantoar

- NASA