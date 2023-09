NASA's Perseverance-rover genereart soerstof op Mars

NASA's Perseverance rover-missy hat in grutte mylpeal berikt troch mei súkses soerstof op it oerflak fan Mars te generearjen. De rover fertroude op it Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) om de koalstofdiokside-rike Mars-sfear te konvertearjen yn ademend soerstof. Dizze trochbraak hat wichtige gefolgen foar takomstige bemande misjes nei de Reade Planeet.

MOXIE, in lyts ynstrumint oan board fan 'e Perseverance-rover, fungearret yn essinsje as in pilotfabryk foar it produsearjen fan soerstof. It brûkt in proses neamd bêst okside elektrolysis te skieden soerstof atomen út koalstofdiokside molekulen. De koalstofdiokside wurdt helle út 'e Mars-atmosfear, en dan wurdt de soerstof makke troch in ferwaarme proses.

De suksesfolle generaasje fan soerstof op Mars is in krúsjale stap foar it fêstigjen fan in duorsume minsklike oanwêzigens op 'e planeet. Oxygen is net allinich wichtich foar astronauten om te sykheljen, mar it is ek in wichtige komponint fan driuwend foar raketten. Soerstof kinne produsearje mei helpboarnen beskikber op Mars betsjut dat takomstige misjes minder kinne fertrouwe op foarrieden fan ierde, wêrtroch se selsstanniger en rendabeler binne.

MOXIE is lykwols op it stuit allinich ûntworpen om lytse hoemannichten soerstof te produsearjen as in proof-of-concept. It is yn steat om sa'n 10 gram soerstof per oere te produsearjen, wat lykweardich is oan rûchwei 10 minuten oan ademend soerstof foar in astronaut. It skaalfergrutting fan de technology om te foldwaan oan de soerstofeasken fan in bemande missy sil fierdere ûntwikkeling en ferfining fereaskje.

De suksesfolle demonstraasje fan MOXIE's mooglikheden op Mars bringt ús ien stap tichter by minsklike ferkenning fan 'e Reade Planeet. Dizze mylpealprestaasje befêstiget net allinich de helberens fan it produsearjen fan soerstof op Mars, mar iepenet ek mooglikheden foar oare eksperiminten foar gebrûk fan boarnen yn situ dy't takomstige kolonisaasjepogingen kinne stypje.

