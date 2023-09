Ûndersikers hawwe ûntdutsen in oangeande nivo fan antibiotika ferset yn baktearjes fan oarloch-ferwûne pasjinten yn Oekraïne. De stúdzje, útfierd troch Lund University yn Sweden yn gearwurking mei Oekraynske mikrobiologen, fûn ungewoane fersetnivo's, benammen yn 'e Klebsiella pneumoniae-baktearje. Dit hat de needsaak foar ynternasjonale stipe opwekke om dizze serieuze soarch oan te pakken.

De stúdzje, publisearre yn The Lancet Infectious Diseases, analysearre baktearjele ferset yn pasjinten ferwûne yn 'e oarloch en behannele yn sikehûzen. De befinings die bliken dat in protte pasjinten baktearjes hienen mei opmerklik hege nivo's fan ferset. Professor Kristian Riesbeck, in ekspert yn klinyske bakteriology oan 'e Lund University, spruts syn ferrassing út oer it tsjinkommen fan baktearjes mei sokke hege nivo's fan ferset. Hy beklamme de urginsje fan 'e situaasje en de needsaak foar help yn Oekraïne.

De oarloch soarge net allinnich foar ûnbidich minsklik lijen, mar late ek ta in striid tsjin resistente baktearjes. De oerweldige ôfdielingen en ferneatige ynfrastruktuer yn sikehûzen droegen by oan pasjinten dy't ynfeksjes krigen tidens har behanneling. Samples waarden sammele fan 141 oarlochsslachtoffers, ynklusyf folwoeksenen mei ferwûnings en berntsjes mei longûntstekking. Resultaten lieten sjen dat ferskate Gram-negative baktearjes ferset hawwe tsjin gewoan brûkte antibiotika, ynklusyf dyjingen dy't noch net op 'e merke te krijen binne. Derneist befette hast 10% fan 'e samples baktearjes dy't resistint binne foar colistin, sels beskôge as it "lêste resort" antibiotika.

Kristian Riesbeck spruts soargen út oer it ferset fan Klebsiella pneumoniae-baktearjes, dy't sels sykte feroarsaakje kinne by minsken mei in sûn ymmúnsysteem. Hy wiisde derop dat de mjitte fan wjerstân waarnommen yn dizze stúdzje boppe alles wat earder sjoen is, mei 6% fan samples dy't baktearjes befetsje dy't resistint binne foar alle testen antibiotika. Riesbeck beklamme it belang fan it helpen fan Oekraïne by it oanpakken fan dizze oanhâldende situaasje om de fierdere fersprieding fan resistente baktearjes te foarkommen en de hiele Jeropeeske regio te beskermjen.

Referinsje:

- "Highly multidrug-resistant Gram-negative baktearjele ynfeksjes yn oarlochsslachtoffers yn Oekraïne, 2022" - Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Bebyuk, Erik, Nadiia Fomina, Erik en Kristian Riesbeck - The Lancet Infectious Diseases.