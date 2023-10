Meitsje jo klear foar de Orionids Meteor Shower

Amateurastronomen yn Ontario wachtsje dit wykein yn spanning op it hichtepunt fan 'e Orionids meteor shower. Mei maksimaal 20 meteoaren yn 'e oere, ynklusyf heldere fjoerballen, wurdt it in spektakulêr barren. De meteoarenbui wurdt produsearre troch stofkorrels fan komeet Halley en is jierliks ​​sichtber yn oktober en novimber. Dit jier wurdt lykwols ferwachte dat it syn hichtepunt sil berikke yn 'e nachtlike oeren fan 21 oktober oant 22 oktober.

Om in glim fan 'e meteoryt te fangen, is it oan te rieden om sneon om 10 oere hinne te begjinnen te sykjen, as it stjerrebyld Orion de eastlike hoarizon wisket. De moanne kin it sicht belemmerje, mar as jo ree binne om let op te bliuwen, sil wachtsjen oant de moanne sneintemoarn om 30:1 oere ûndergiet, bettere sjochomstannichheden leverje.

Hoewol't de Orionids meteor shower wurdt beskôge as gemiddelde, it belooft noch boeiende bylden. Gary Boyle, ek wol bekend as de Backyard Astronomer, suggerearret dat d'r miskien wat ljochte fjoerballen wêze kinne dy't frij spektakulêr kinne wêze, sels mei de moanne yn 'e loft.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn it fêstlizzen fan bylden fan 'e meteor shower, is it essensjeel om in tsjustere lokaasje fuort te finen fan stedsljochten. It ynstellen fan in DSLR-kamera op in tripod mei in kabelútjefte en it brûken fan in eksposysje fan 20 oant 30 sekonden sil de kâns ferheegje om wat yn jo sichtfjild te fangen.

Njonken de meteoarenbuien sille stjerrekikers ek de kâns hawwe om de planeten Saturnus, Jupiter en Fenus te sjen, en ek de wintermolkwei. It brûken fan de iPhone stargazing-app Sky Guide kin helpe te befêstigjen wat jo sjogge.

As jo ​​​​genietsje fan kâlder waar, is de Geminiden meteor shower in oar evenemint om nei út te sjen. It útstrielet fan it stjerrebyld Gemini sil it peak op 'e jûn fan 14 desimber oant 15 desimber. De Geminiden-meteoarenbuien wurdt ferwachte dat se noch better binne as de Orioniden, mei stadigere meteoaren dy't in gruttere kâns hawwe om ljochte fjoerballen te produsearjen.

Foar mear boarnen en ynformaasje oer astronomy, besykje Gary Boyle's webside, wondersofastronomy.com. Boyle, in ynwenner fan South Mountain, Ontario, rint op it stuit in crowdfunding-kampanje foar in nij observatoarium.

boarnen:

- wondersofastronomy.com