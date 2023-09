De unike rol fan vertebrale stamsellen yn tumormetastasis nei de rêchbonke

Undersikers fan Weill Cornell Medicine hawwe ûntdutsen dat vertebrale bonken, dy't de rêchbonke foarmje, binne ôflaat fan in ûnderskate soarte stamsel dy't tumormetastasen befoarderet. Troch it brûken fan bonken-like "organoïden" makke út vertebral stamsellen, de ûndersikers identifisearre in aaiwyt neamd MFGE8 dat spilet in wichtige rol yn de oanstriid fan tumors te fersprieden nei de rêchbonke ynstee fan oare bonken. Dizze fynst smyt ljocht op spinale steuringen en helpt te ferklearjen wêrom solide tumors faak metastasearje nei de rêchbonke.

Skeletale stamsellen, dy't oanlieding jaan ta bonken en kraakbeen, waarden isolearre fan mûzen basearre op oerflakproteinmarkers. Analyse fan genaktiviteit die bliken dat skeletale stamsellen fan ferskate bonken ûnderskate patroanen fan geneekspresje toane. De ûndersikers identifisearre doe in spesifike set fan markers foar vertebral stamsellen en befêstige harren rol yn spinale bonken formaasje troch fierdere eksperiminten.

Foarige teoryen suggerearren dat de foarkar fan tumors om te metastasearjen nei de rêchbonke, bekend as "spinale tropisme", wie keppele oan bloedstreampatroanen. De ûndersikers fûnen lykwols bewiis dat vertebrale stamsellen ferantwurdlik wêze kinne foar dit ferskynsel. Inisjele sieding fan metastatyske tumorsellen barde foaral yn gebieten wêr't vertebrale stamsellen en har neiteamsellen lizze.

It team observearre dat it fuortheljen fan vertebrale stamsellen it ferskil yn metastasisraten tusken de rêch en lange bonken elimineare. Se ûntdutsen fierder dat MFGE8, in proteïne útskieden yn hegere hoemannichten troch vertebrale stamsellen yn ferliking mei lange bonke stamsellen, is in wichtige bydrage oan spinale tropisme. Om dizze befiningen by minsken te falidearjen, wurken de ûndersikers mei ûndersikers by it Sikehûs foar Spesjale Surgery om de minsklike tsjinhingers fan mûs vertebrale stamsellen te identifisearjen.

De ûndersikers binne no rjochte op it finen fan manieren om MFGE8 te blokkearjen om it risiko fan spinale metastasis yn kankerpasjinten te ferminderjen. Derneist is har stúdzje fan 'e unike eigenskippen fan vertebrale stamsellen as doel om ynsjoch te jaan yn spinale steuringen.

Boarne: Nature, Weill Cornell Medicine, Sikehûs foar spesjale sjirurgy