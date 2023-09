NASA's VERITAS-missy taret him op om Venus te studearjen fanút Orbit

NASA's VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) missy is ynsteld om binnen in desennia te lansearjen om it oerflak fan Venus fan 'e baan te ûndersiikjen. Wittenskippers leauwe dat it bestudearjen fan it oerflak fan Venus weardefolle ynsjoch kin leverje oer de bewenberens en evolúsje fan rotsige planeten. Om ta te rieden op dizze missy hat it ynternasjonale VERITAS-wittenskipsteam koartlyn in kampanje fan twa wiken yn Yslân útfierd, mei de fulkanyske lânskippen as Venus-analog.

Yslân waard keazen as in stand-in foar Venus fanwegen syn geologyske oerienkomsten. Sawol Yslân as Venus hawwe fulkanyske aktiviteit, en it bestudearjen fan it fulkanyske terrein yn Yslân kin it VERITAS-team helpe te begripen wat de radar fan it romteskip op Venus sil waarnimme. Tidens de kampanje studearre it team fulkanyske ôfsettings, lavafjilden en aktive fulkanyske regio's yn Yslân dy't lykje op it oerflak fan Venus. Se sammele rotsmonsters en diene mjittingen om de oerflakruwheid en oare eigenskippen fan 'e rotsen te studearjen.

Om loftradarbylden te krijen fan 'e lokaasjes dy't ûndersocht wurde, waarden flechten ûnder lieding fan it German Aerospace Center (DLR) útfierd boppe de Yslânske lânskippen. De radargegevens sammele út 'e loft sille wurde fergelike mei de grûnmjittingen nommen troch it VERITAS wittenskipsteam. Dizze fergeliking sil wittenskippers helpe om de radarobservaasjes better te begripen dy't sille wurde makke troch it romteskip yn in baan om Venus.

De VERITAS-missy sil in syntetyske diafragmaradar en in near-ynfraread spektrometer brûke om 3D globale kaarten fan Venus te meitsjen en ûnderskied te meitsjen tusken ferskate rotstypen op har oerflak. Troch it oerflak fan Venus fan 'e baan te studearjen, hoopje wittenskippers oanwizings te ûntdekken oer it ynterieur fan' e planeet en ynsjoch te krijen yn 'e evolúsje fan rotsige planeten lykas de ierde.

