Yn-romte produksje opstart Varda Space Industries hat oankundige dat it har folgjende romteskip sil lânje yn Austraalje, om't it trochgiet mei te wurkjen mei Amerikaanske tafersjochhâlders om goedkarring te krijen foar de weryngong fan har earste missy yn Utah. It bedriuw hat koartlyn te krijen mei ôfwizing by it oanfreegjen fan syn romtefarder yn 'e woastyn fan Utah fanwegen koördinaasjeproblemen ûnder it nije ramt foar weryngong neamd Part 450. Varda CEO Delian Asparouhov ferklearre dat de ôfwizing net wie fanwege feiligenssoarch, mar earder útdagings yn koördinaasje mei meardere partijen .

Nettsjinsteande syn plannen om yn Austraalje te lânjen, fereasket Varda noch in FAA-reentry-lisinsje, sels as it romteskip net opnij op Amerikaanske grûn komt. Asparouhov ferklearre dat de kar fan berik is basearre op ferskate beskikberens, middels en mooglikheden. It bedriuw is fan plan om in minimum fan 3-4 berik online te hawwen en is fan doel in reentry kadence fan ien kear yn 'e moanne te berikken troch 2026.

Regeljouwing lêst hat west in grutte soarch yn de romte yndustry, lykas markearre troch tsjûgenis fan trije grutte romte bedriuwen foar Kongres. Dizze bedriuwen fregen unanym mear middels foar de FAA om de tanimmende lisinsjewurkdruk te behanneljen en beklamme it belang fan streamlining fan regeljouwing om Amerikaanske konkurrinsjefermogen op it wrâldpoadium te behâlden.

Asparouhov beklamme de needsaak foar personiel en responsiviteit yn 'e FAA's Office of Commercial Space Transportation, en erkende de eksponinsjele groei yn romteaktiviteit yn' e ôfrûne njoggen jier. Hy beklamme dat streamlining de feiligens of regeljouwing net moat kompromittearje, mar soargje moat dat d'r genôch personiel is om de nedige technyske analyze en koördinaasje út te fieren.

boarnen:

- FAA Office of Commercial Space Transportation