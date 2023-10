In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries om folgjende romtefartúch te lânjen yn Austraalje

Varda Space Industries hat oankundige dat syn folgjende romteskip yn Austraalje sil lâne. Dit komt as it bedriuw trochgiet mei te wurkjen mei Amerikaanske tafersjochhâlders om goedkarring te krijen foar de weryngong fan har earste missy yn Utah. De Amerikaanske loftmacht en de Federal Aviation Administration hawwe koartlyn de oanfraach fan Varda om har romteskip yn 'e woastyn fan Utah te lânjen ôfwiisd fanwegen koördinaasjeproblemen ûnder it ramt foar weryngong neamd Part 450.

Varda's mei-oprjochter, Delian Asparouhov, ferklearre dat it beslút neat te meitsjen hie mei de feiligens, ûntwerp of analyzes fan it auto, mar mei de koördinaasje tusken de trije belutsen partijen. It bedriuw bliuwt lykwols fertrouwen dat it foldocht oan alle regeljouwingseasken en wurket oan it koördinearjen fan in nije set doeldatums foar de weryngong.

As Varda syn gearwurking mei Amerikaanske tafersjochhâlders trochgiet, hat it in oerienkomst foarme mei it Australyske bedriuw Southern Launch foar syn folgjende kapsule om te lânjen by de Koonibba Test Range yn 2024. Asparouhov ferklearre dat de ferhuzing nei Austraalje net komt troch problemen mei regeljouwing neilibjen yn 'e Feriene Steaten. Steaten mar leaver de beskikberens en middels oanbean troch ferskate berik.

Yn 'e takomst is Varda fan plan om op syn minst trije oant fjouwer berik online te hawwen en is fan doel in reentry kadence te berikken fan ien kear yn' e moanne troch 2026. It bedriuw hat koördinearre mei oare berik, lykas oanfrege troch de Utah Test and Training Range, demonstrearje syn ynset foar gearwurking mei meardere berik foar ferhege fleksibiliteit.

De romte-yndustry hat op it stuit te krijen mei regeljouwingsútdagings, mei trije grutte romtebedriuwen dy't tsjûgje foar it Kongres om ekstra middels oan te freegjen foar de FAA. Dizze bedriuwen beklamme ek de needsaak foar streamlined regeljouwing om Amerikaanske konkurrinsjefermogen te ferbetterjen.

Asparouhov echoe dizze gefoelens en markearre de eksponinsjele groei yn romtestartaktiviteit yn 'e ôfrûne njoggen jier. Hy suggerearre dat de fokus soe wêze moatte op it fergrutsjen fan personiel en responsiviteit by it FAA's Office of Commercial Space Transportation om de tanimmende wurkdruk te behanneljen, ynstee fan it útfieren fan grutte beliedsferoarings.

Boarnen: TechCrunch