Varda Space Industries befeiliget lâningsside yn Austraalje foar takomstige romtemisjes

Varda Space Industries, in Kalifornje-basearre opstart dy't rjochte is op farmaseutysk ûndersyk en produksje yn 'e romte, hat in oerienkomst berikt mei Southern Launch, in partikuliere berikoperator yn Austraalje, foar takomstige lânings fan romteskip. Dit komt neidat de Amerikaanske regearing wegere goedkarring te jaan foar de weryngong fan Varda's earste eksperimintele missy dy't farmaseutyske produkten yn 'e baan brocht. De Federal Aviation Administration (FAA) en de Amerikaanske loftmacht hawwe it romteskip fan Varda net frijlitten om te lânjen op in militêr testberik yn Utah fanwege feiligensproblemen.

Varda is fan plan om reguliere misjes út te fieren yn in leech-ierde baan om farmaseutyske ûndersykseksperiminten te fasilitearjen en medisinen te meitsjen yn mikrogravity. It bedriuw hat finansiering foar risikokapitaal befeilige en lanseart in earste partij fan fjouwer testmisjes om de nedige technologyen te ûntwikkeljen. Tidens dizze misjes groeide Varda mei súkses kristallen fan ritonavir, in HIV-medisyn, yn har romteskip.

Om takomstige misjes te fasilitearjen hat Varda it sykjen nei meardere lâningsplakken prioritearre. De oerienkomst mei Southern Launch lit Varda's twadde missy, pland foar healwei 2024, opnij ynfiere en lânje by de ôfstân Koonibba Test Range yn Austraalje. Varda beklammet lykwols dat it noch altyd fan plan is om regelmjittich werom te gean yn 'e Feriene Steaten.

Delian Asparouhov, de foarsitter en mei-oprjochter fan Varda, markeart it belang fan it hawwen fan opsjes foar weryngong, fergelykber mei hoe't lansearingsbedriuwen ferskate lansearplakken en romtehavens brûke. De Koonibba Test Range, leit yn Súd-Austraalje, jout in tawijd berik foar kommersjele romte reentry. Southern Launch, dy't it testberik operearret, hat yn 'e ôfrûne jierren ferskate suborbitale raketlansaasjes host.

Om takomstige romtemisjes en weryngongsoperaasjes yn Austraalje út te fieren, sil Varda in kommersjele reentry-lisinsje moatte befeiligje fan 'e FAA. Asparouhov ferwachtet dat it krijen fan goedkarring fan 'e FAA en Australyske tafersjochhâlders foar opnij yn' e Koonibba Test Range sil makliker wêze yn ferliking mei de foarige oanfraach foar it Utah militêre testberik.

