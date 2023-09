Jed J. Hancock defied de twifels fan in universitêre adviseur dy't leaude dat elektryske yngenieurs wurde berne, net makke. Ynspirearre troch dizze útdaging waard Hancock de hurdste wurker tidens syn undergraduate studies. Syn tawijing pakt de oandacht fan yngenieurprofessor Doran Baker, dy't him holp in NASA-stipendium foar syn masterstitel. Tsjintwurdich tsjinnet Hancock as presidint fan it Space Dynamics Laboratory (SDL), in yngenieur- en ûndersykslabo by Utah State University.

SDL, yn gearwurking mei de Universiteit fan Arizona, ûntwikkele de detektor-assemblies en elektryske komponinten foar NASA's OSIRIS-REx-romteskip. Dit romteskip, útrist mei trije kamera's kollektyf bekend as de OCAMS, begûn op in missy om de asteroïde Bennu te ferkennen. De kamera's, nammentlik PolyCam, MapCam, en SamCam, tsjinne spesifike doelen lykas fokus op it oerflak fan Bennu en it yn kaart bringen yn kleur. Hancock en syn team by SDL hawwe wiidweidige testen útfierd om de effektiviteit fan 'e kamera's yn 'e romte te garandearjen.

De OSIRIS-REx-missy is tichtby syn ein, om't it fan plan is om samples fan Bennu nei de ierde werom te bringen letter dizze moanne. It romteskip sil in Sample Return Capsule frijlitte oer de kust fan Kalifornje, dy't Lockheed Martin sil ophelje. Dizze kapsule wurdt ferwachte dat se weardefolle oanwizings befetsje oer de oarsprong fan ús universum. OSIRIS-REx is lykwols noch net klear mei ferkenning. It sil meikoarten begjinne mei in nije missy, neamd OSIRIS-APEX, om de asteroïde Apophis te studearjen, dy't yn 2029 in nauwe moeting mei de ierde sil hawwe.

SDL, offisjeel oprjochte troch Doran Baker yn 1982, hat in lange skiednis fan bydrage oan romteferkenning. As Universitair Aangesloten Onderzoekscentrum foar de Definsje hat SDL belutsen west by ferskate romteprogramma's en sensorsystemen. It hat ek wurke oan militêre byldspraak, yntelliginsjesystemen en unbemanne fleanmasines. De ynset fan it laboratoarium om beloften te leverjen oan missypartners, ynklusyf NASA en it Departemint fan Definsje, markeart har tawijing oan wittenskiplike ûntdekkingen en nasjonale feiligens.

As Jed J. Hancock liedt SDL yn har oanhâldende stribjen, makket it laboratoarium har klear foar de lansearring fan in nije teleskoop by Kennedy Space Center. Dizze teleskoop belooft ús begryp fan it universum te ferbetterjen en de rol fan SDL yn 'e meast dryste wittenskiplike trochbraken fierder te befestigjen.

Definysjes:

- Space Dynamics Laboratory (SDL): In yngenieur- en ûndersykslabo by Utah State University.

- OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, in NASA-romteskip dat de asteroïde Bennu ferkende.

- OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, besteande út trije kamera's: PolyCam, MapCam, en SamCam.

boarnen:

- [Boarne artikel]