Gebrûk fan in gyroskoop om fariaasjes te mjitten yn 'e rotaasje fan' e ierde

In team fan wittenskippers hat in nije manier ûntwikkele om fariaasjes yn 'e rotaasje fan' e ierde te mjitten mei in gyroskoop. De ûndersikers, basearre op Dútslân's Geodetic Observatory Wettzell, makken in 16 meter lange laserholte, bekend as "G", dy't funksjonearret as in ringtype gyroskoop. Binnen ynteraksje mei dûbele laserstralen dy't yn tsjinoerstelde rjochtingen reizgje om in ynterferinsjepatroan te meitsjen. De ûndersikers fûnen dat as de ierde draait, fluktuaasjes yn har snelheid fan snelheid wurde wjerspegele yn it ynterferinsjepatroan. Troch it ynterferinsjepatroan te analysearjen, koene de ûndersikers de ôfstân berekkenje dy't troch in bepaald punt op ierde reizge is oer in spesifike tiidperioade.

Yn har stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Photonics testten de ûndersikers de prestaasjes fan 'e gyroscoop oer in perioade fan fjouwer moanne en koenen de lingte fan in opjûne dei mjitte oant mar in pear millisekonden. Dit nivo fan krektens is folle grutter dan eardere metoaden dy't brûkt wurde om de rotaasje fan 'e ierde te mjitten en koe wurde brûkt om krekter geofysyske modellen te bouwen foar wrâldwide ferfier.

De befinings fan it team waarden besprutsen troch Caterina Cimminelli en Giuseppe Brunetti yn in News & Views-stik ek publisearre yn Nature Photonics. De ûndersikers stelden foar dat dizze nije metoade foar it mjitten fan dei-lingte, keppele oan syn fariaasjes, koe liede ta ferbettere geofysyske modellen, dy't breed tapassingen hawwe op fjilden lykas klimaatwittenskip en navigaasje. De ûndersikers leauwe dat dizze oanpak mear krekte beskriuwingen fan 'e lingte fan in dei kin leverje, rekken hâldend mei ferskate faktoaren dy't de rotaasje fan' e ierde beynfloedzje, lykas de trek fan 'e moanne, oseaanstreamen en atmosfearyske omstannichheden.

Oer it algemien hâldt dizze nije gyroscoop-basearre oanpak belofte foar it fuortsterkjen fan ús begryp fan 'e rotaasje fan' e ierde en har effekten op ferskate geofysyske ferskynsels.

boarnen:

– K. Ulrich Schreiber et al, Variations in the Earth syn rotation rate mjitten mei in ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

- Caterina Ciminelli et al, Lasergyroskoop folget de rotaasje fan 'e ierde krekt, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y