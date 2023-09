Ferkenne de geologyske histoarje en gefaren fan 'e Long Valley Caldera

Geoscientists fan 'e US Geological Survey (USGS) binne koartlyn begûn op in fjildtocht nei de Long Valley Caldera yn Kalifornje om in djipper begryp te krijen fan har geologyske skiednis en fulkanyske gefaren. De Long Valley Caldera, leit oan 'e eastkant fan' e Sierra Nevada, hat in komplekse útbarsting skiednis span miljoenen jierren.

Tidens de ekskurzje waarden de geowittenskippers behannele mei prachtich útsicht op it omlizzende lânskip, dat de Mono-Inyo-kraters, Mono Lake, en de Sierrane graniten en metamorphyske rotsen omfette. Dit joech har in bredere kontekst foar it bestudearjen fan de caldera en it beoardieljen fan fulkanyske gefaren.

De fjildtocht joech ek in kâns om nije geotermyske funksjes te ûndersiikjen by Hot Creek en tsjûge fan 'e operaasjes fan' e enerzjysintrales by Casa Diablo. De wittenskippers hiene ek de kâns om de seismyske en GPS-stasjons te besykjen dy't bydrage oan it wiidweidige monitornetwurk fan CalVO yn 'e regio Long Valley.

It begripen fan 'e geologyske skiednis fan' e Long Valley Caldera is krúsjaal foar it karakterisearjen fan fulkanyske gefaren. De regio hat troch har skiednis ferskate fulkaanaktiviteiten ûnderfûn, ynklusyf basaltútbarstings sawat 4 oant 2.6 miljoen jier lyn en de foarming fan kleverige ryolitekoepels sawat 2.2 miljoen oant 800,000 jier lyn. De caldera-foarmjende útbarsting dy't sawat 760,000 jier lyn barde wie benammen wichtich.

Troch wittenskiplike oannames op 'e nij te besjen, út te daagjen en te bewurkjen, binne de geowittenskippers fan doel om foarútgong te meitsjen en nije teoryen te testen. De fjildtocht brocht saakkundigen mei ferskate ûnderfiningsnivo's byinoar om kennisútwikseling te stimulearjen en diskusjes en debatten te stimulearjen.

Oanhâldend wurk yn 'e Long Valley-regio omfettet de ynstallaasje en ûnderhâld fan GPS en seismyske sensoren binnen de caldera en op Paoha-eilân yn Mono Lake. Dêrnjonken wurde jierlikse ierdbevingswerms dy't ferbûn binne mei sniemelting nau kontrolearre, geochronologyske stúdzjes fan precaldera basaltyske lavas wurde útfierd, en ferskate oare geologyske, hydrologyske en geofysyske ûndersiken wurde ûndernommen.

It begripen fan 'e geologyske skiednis en gefaren fan' e Long Valley Caldera draacht net allinich by oan 'e wittenskiplike kennis fan fulkanyske prosessen, mar tsjinnet ek as basis foar it beoardieljen en mitigearjen fan potinsjele risiko's foar de mienskippen yn 'e regio.

