Om de geheimen fan ekstra-galaktyske swarte gatten te ûntsluten

Wittenskippers fan it UR Rao Satellite Center (URSC) fan ISRO en it Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) hawwe in wichtige trochbraak berikt yn 'e stúdzje fan swarte gatten. Mei help fan in technyk neamd X-ray polarimetry, se hawwe mei súkses ûntdutsen strieling útstjoerd út in ekstra-galaktyske swarte gat boarne foar de earste kear. Dizze baanbrekkende ûntdekking iepenet nije hoarizons foar it begripen fan 'e ûnderlizzende fysike prosessen om swarte gatten hinne.

It swarte gat yn kwestje leit yn 'e Grutte Magellaanske Wolk (LMC), in lyts begeliedende galaxy nei de Molkwei. Bekend as LMC X-3, is it in binêre systeem dat bestiet út in swart gat en in normale stjer dy't hjitter, grutter en massiver is as ús sinne. It systeem waard yn 1971 yn earste ynstânsje ûntdutsen troch in omlizzende röntgenteleskoop en is sûnt it ûnderwerp fan wiidweidich ûndersyk troch ferskate teams astronomen.

De resinte trochbraak waard mooglik makke troch de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), de earste missy fan NASA spesifyk ûntworpen om de polarisaasje fan röntgenstralen fan himelske objekten te studearjen. Lansearre yn 2021, IXPE biedt in unike observaasjetechnyk wêrmei wittenskippers djipper kinne ferdjipje yn 'e emisjeprosessen en mjitkunde fan oankrûdende objekten om swarte gatten.

De wittenskippers fan IITG en URSC rjochte har stúdzje op LMC X-3, en beskôgen it in ideaal kosmysk laboratoarium. Troch de röntgenpolarisaasje-hantekeningen fan dit swarte gat te ûndersiikjen mei IXPE, koene se signifikante polarisearre emissies opspoare. Dizze útstjit binne wierskynlik it gefolch fan in kombinaasje fan direkte en/of reflektearre útstjit fan in foar in part ionisearre skiifatmosfear.

Derneist mjitten de ûndersikers de spin fan it swarte gat troch observaasjes te analysearjen fan 'e Mission Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) en de Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission. Harren fynsten jouwe oan dat it swarte gat yn LMC X-3 swakke rotaasje fertoant.

Dizze baanbrekkende stúdzje is publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, dy't fierder bydroegen oan ús begryp fan ferskynsels fan swart gat. Wylst wittenskippers de mysterieuze aard fan swarte gatten trochgean te ferkennen en te bestudearjen, meitsje trochbraken lykas dizze it paad foar takomstige foarútgong yn astrofysika.