Stedsparken boud op eardere ferbaarningsovens meie hawwe ferhege nivo's fan lead, stúdzje fynt

In resinte stúdzje útfierd troch Duke University hat fûn dat stedsparken en boartersplakken boud op 'e plakken fan eardere ôffalferbaarners noch signifikant hegere nivo's fan lead yn har oerflakboarnen kinne hawwe. It ûndersyk, ûnder lieding fan professor Daniel D. Richter, analysearre oerflak boaiemmonsters út trije stedsparken yn Durham, Noard-Karolina dy't waarden boud op eardere ferbaarningsovens sletten yn 'e iere jierren 1940.

De stúdzje die bliken dat samples sammele út in diel fan East Durham Park leadnivo's befette oer 2000 dielen per miljoen, wat mear as fiif kear heger is as de hjoeddeistige standert fan 'e US Environmental Protection Agency (EPA) foar feilige boaiem yn boartersplakken foar bern. Samples út Walltown Park befette meast lege leadnivo's, mar sawat 10% wiene soargen en in pear wiene heul heech. Oan 'e oare kant hienen monsters út East End Park allegear nivo's fan boaiemleading ûnder de hjoeddeistige EPA-drompel foar feiligens fan bern.

De befinings markearje de needsaak foar ferhege tafersjoch- en mitigaasje-ynspanningen yn parken boud op eardere ferbaarningsplakken. Richter beklamme it belang fan it bepalen fan besmettingsrisiko's en begripen wêrom't fersmoarging op ferskate lokaasjes yn ferskate tariven ôfnimt. Hy rôp foar wiidferspraat sampling en monitoaring, lykas it meitsjen fan boaiemkaarten en boaiemleadkaarten yn stêden yn 'e Feriene Steaten en Kanada.

Histoaryske ûndersiken jouwe oan dat sawat de helte fan alle ûndersochte stêden yn 'e FS en Kanada fêste ôffal ferbaarne tusken de 1930's en 1950's. De ferbaarningsovens ferbaarne ferskate soarten jiskefet en jiskefet, ynklusyf produkten dy't lead befette. De oerbliuwende jiske, dy't kontaminanten as lead konsintrearre, waard soms ferspraat oer parken en oare stedske romten.

Om sampling en monitoaring ynspanningen te fasilitearjen, neamde Richter it gebrûk fan nije technology lykas draachbere X-ray fluorescence-ynstruminten. Dizze ynstruminten kinne in foarriedige analyse leverje fan boaiemmonsters foar meardere metalen, ynklusyf lead, yn mar 20 sekonden. Derneist kinne histoaryske records oer ôffalferbaarning en jiskeferfier helpe om hotspots rapper te identifisearjen.

Oer it algemien markeart de stúdzje de potensjele sûnensrisiko's op lange termyn ferbûn mei leadfersmoarging yn stedske boaiem en beklammet de needsaak foar oanhâldende ynspanningen om dizze risiko's te kontrolearjen en te ferminderjen yn parken en oare stedske romten boud op eardere ferbaarningsplakken.

boarnen:

- Letters foar miljeuwittenskip en technology (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488