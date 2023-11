In frisse perspektyf: Transformearjen fan Glasgow's Food Deserts fia Urban Agriculture

Kredyt: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Resint ûndersyk útfierd troch de Universiteit fan Glasgow en Florida State University hat in nije oanpak iepenbiere foar it oanpakken fan 'e "itenwoastynen" fan Glasgow en it ferminderjen fan ûngelikens. Troch soarchfâldige geospatiale analyze ûntdutsen de ûndersikers dat it yntrodusearjen fan mienskiplike tunen en allotments op strategyske lokaasjes yn 'e stêd de tagong ta farske en betelbere produkten yn underserved gebieten signifikant kinne ferbetterje.

De stúdzje, mei de titel "Equalizing stedske lânbou tagong yn Glasgow: In romtlike optimisaasje oanpak," markeart de protte foardielen fan stedske lânbou bûten allinnich iten beskikberens. Neist it leverjen fan farske produkten, befoarderje gemeentlike tunen en allotments mienskipsferbiningen, wikselje kennis oer iten út en ferbetterje mentale wolwêzen troch bûtenaktiviteiten.

Op it stuit, mar 36% fan Glasgow ynwenners wenje binnen in 10-minuten rinnen fan in stedske lânbou plak. De analyze identifisearre dat ekonomysk fermindere gebieten oan 'e râne fan' e stêd de neiging hawwe beheinde tagong te hawwen ta goedkeap en farsk iten, wat resulteart yn "itenwoastynen." Ynteressant fûnen de ûndersikers sawat 939 hektare leechsteand en ferlitten lân yn hiel Glasgow, mei sawat 60% fan 'e befolking dy't binnen 500 meter fan in net brûkte romte wenne.

Troch gebrûk te meitsjen fan romtlike optimalisaasjemodellen hat it team oantoand dat it konvertearjen fan mar 15 ferlitten plakken yn stedske lânbou-hubs de tagong ta farske produkten útwreidzje kin nei 50% fan 'e ynwenners fan Glasgow, wat in wichtige ynfloed hat op it ferminderjen fan iten-ûngelikens. Skaalfergrutting fan de ynspanning troch it tafoegjen fan maksimaal 60 nije siden binnen in 10-minuten rinnen koe mooglik tsjinje oant 70% fan 'e stêd syn befolking, effektyf elimineren ûngelikens fan tagong.

Dr Mingshu Wang, mei-auteur fan 'e stúdzje, merkte op dat Glasgow foar wichtige útdagings stiet fanwege beheinde tagong ta betelbere, fiedend iten yn gebieten mei legere ynkommen. Dizze data-oandreaune oanpak fan stedsplanning biedt lykwols kânsrike oplossingen sûnder substansjele ynvestearring te fereaskje. Troch leechsteand lân werom te setten yn hubs foar lânbou fan 'e mienskip, kin Glasgow it Glasgow-effekt oanpakke, wylst pleatslike bewenners de machtigje om positive feroaringen te meitsjen yn har mienskippen.

FAQs

F: Wat is stedslânbou?



A: Stedslânbou ferwiist nei de praktyk fan it kultivearjen, ferwurkjen en fersprieden fan iten yn of om stedsgebieten. Dit omfettet ferskate foarmen lykas mienskipstunen, tunen op it dak, en fertikale pleatsen.

F: Wat binne itenwoastinen?



A: Itenwoastinen binne gebieten, typysk yn wiken mei leech ynkommen, wêr't ynwenners beheinde tagong hawwe ta betelber en fiedend iten, wat faaks resultearret yn minne dieet-relatearre sûnensresultaten.

F: Hoe kin stedske lânbou mienskippen profitearje?



A: Stedske lânbou biedt ferskate foardielen foar mienskippen, ynklusyf ferhege tagong ta farske en betelbere produkten, sosjale ferbiningen, kennisútwikseling oer iten, ferbettere geastlik wolwêzen en kânsen foar fysike aktiviteit.

F: Wat is romtlike optimisaasjemodellering?



A: Romtlike optimisaasjemodellering is in technyk dy't wiskundige algoritmen brûkt om de bêste allocaasje fan boarnen of lokaasjes te bepalen basearre op spesifike doelstellingen, beheiningen en romtlike gegevens. Yn 'e kontekst fan dizze stúdzje waard it brûkt om optimale lokaasjes te identifisearjen foar mienskiplike tunen en allotments om de tagonklikens te maksimalisearjen en iten ûngelikens te ferminderjen.

(Boarne: Universiteit fan Glasgow)