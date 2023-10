Nije ynsjoch yn Uranus: Infrared Aurora befêstige foar de earste kear

Universiteit fan Leicester astronomen hawwe befêstige de oanwêzigens fan in ynfraread aurora op 'e bûtenste planeet fan Uranus. Dizze baanbrekkende ûntdekking koe de geheimen efter de magnetyske fjilden fan planeten yn ús sinnestelsel ûntsluten en sels ljocht skine op it potensjeel foar libben op fiere wrâlden. Wylst de ultraviolet aurorae fan Uranus sûnt 1986 waarnommen binne, is dit de earste kear dat it bestean fan in ynfraread aurora befêstige is.

Aurorae wurde feroarsake troch heech enerzjike opladen dieltsjes dy't botsing mei de atmosfear fan in planeet lâns syn magnetyske fjildlinen. Op ierde resultearje dizze botsingen yn it spektakulêre Noard- en Súderljocht. Uranus, dat foaral gearstald is út wetterstof en helium, stjoert ljocht út bûten it sichtbere spektrum, ynklusyf it ynfraread.

In team fan wittenskippers brûkte de Keck II-teleskoop om spesifike golflingten te analysearjen fan ljocht útstjitten fan Uranus yn it ynfrareadspektrum. Troch de útstjitlinen te bestudearjen, koene se fariaasjes yn 'e helderheid fan H3+-ionen, in opladen dieltsje, bepale. Dizze fariaasje yn helderheid tsjinne as in termometer, dy't ynsjoch joech yn 'e sfear fan 'e planeet.

De observaasjes lieten in signifikante ferheging fan H3+ tichtens yn 'e sfear fan Uranus sjen, wat oanjout op de oanwêzigens fan in ynfraread aurora. Dizze ûntdekking fersterket net allinich ús begryp fan 'e magnetyske fjilden yn ús sinnestelsel, mar hat ek gefolgen foar it identifisearjen fan oare potensjeel bewenbere eksoplaneten.

Lead skriuwer Emma Thomas, in Ph.D. studint oan 'e Universiteit fan Leicester, suggerearret dat de enerzjike aurora op gasgigantyske planeten lykas Uranus koe ferklearje wêrom't se waarmer binne as ferwachte. Dizze teory stelt dat de aurora waarmte generearret en triuwt fan 'e aurora del nei de magnetyske evener. Troch de aurora fan Uranus te bestudearjen kinne wittenskippers foarsizzings meitsje oer de atmosfearen en magnetyske fjilden fan ferlykbere eksoplaneten en bepale harren geskiktheid foar it libben.

De befêstiging fan in ynfraread aurora op Uranus markearret in nij tiidrek fan aurora-ûndersiken op 'e planeet. De resultaten fan dizze stúdzje drage by oan ús kennis fan iisgigantyske auroras, planetêre magnetyske fjilden, en sels seldsume ferskynsels op ierde, lykas geomagnetyske omkearing.

Faak Stelde Fragen

F: Wat is in aurora?

In aurora is in natuerlik ljocht-display dat optreedt as opladen dieltsjes fan 'e sinne ynteraksje mei it magnetysk fjild fan in planeet en botse mei atomen yn 'e sfear.

F: Wat is in ynfraread aurora?

In ynfraread aurora ferwiist nei de útstjit fan ljocht bûten it sichtbere spektrum yn 'e ynfraread golflingten. It wurdt feroarsake troch heul enerzjike opladen dieltsjes dy't botsing meitsje mei de atmosfear fan in planeet.

F: Wêrom is de ûntdekking fan in ynfraread aurora op Uranus wichtich?

De befêstiging fan in ynfraread aurora op Uranus jout weardefolle ynsjoch yn 'e magnetyske fjilden fan 'e planeet en biedt gefolgen foar it identifisearjen fan mooglik bewenbere eksoplaneten.

F: Hoe waard de ynfraread aurora op Uranus befêstige?

Wittenskippers brûkten de Keck II-teleskoop om spesifike golflingten fan ljocht te analysearjen dat út Uranus yn it ynfrareadspektrum útstjit. Troch de útstjitlinen te bestudearjen, koenen se fariaasjes yn 'e helderheid fan H3+-ionen bepale, wat de oanwêzigens fan in ynfraread aurora oanjout.

F: Wat kinne wy ​​leare fan it bestudearjen fan Uranus syn aurora?

It studearjen fan Uranus's aurora kin ús helpe om de magnetyske fjilden en atmosfearyske skaaimerken fan iisgigantyske planeten te begripen, sawol binnen ús sinnestelsel as dêrbûten. Dizze kennis draacht by oan ús begryp fan eksoplaneten en har potensjeel foar it hostjen fan it libben.