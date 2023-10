De ynfloed fan neutraal wetterstof op 'e ûntsnapping fan Lyman-alfa-fotonen yn reionisaasje-epoch galaxies

Astronomen binne noch ûnwis oer it proses en de timing fan reionisaasje, dat is doe't de wetterstof yn it hielal wer ionisearre waard nei't se sa'n 200 miljoen jier as neutrale atomen bestiene. Reionisaasje wurdt dreaun troch Lyman-kontinuum (LyC) fotonen, dy't de enerzjy hawwe om elektroanen út wetterstofatomen te slaan. De fraach is, wêr kamen dizze LyC-fotonen wei? In protte astronomen leauwe dat iere stjerrestelsels in rol spile hawwe yn it reionisearjen fan it universum.

Yn 'e perioade fan reionisaasje wiene d'r stjerrestelsels dy't Lyman-Alpha (Lyα) strieling útstjitten, dy't frijkomt as wetterstofatomen oergean fan har earste opwûne steat nei har grûnstân. Net alle Lyα-fotonen wiene lykwols yn steat om út dizze stjerrestelsels te ûntkommen. As in Lyα-foton ferspraat nei de râne fan in galaxy, kin it ûntkomme en ûntdutsen wurde. As gjin Lyα-fotonen kinne ûntkomme, suggerearret it dat LyC-fotonen ek net yn steat binne om te ûntsnappen, en dat de galaxy net bydroegen oan reionisaasje.

De oanwêzigens fan neutraal wetterstof (HI) yn dizze stjerrestelsels koe it ûntkommen fan Lyα-fotonen en, dus, LyC-fotonen hindere hawwe. Om dit te ûndersiikjen, waard in stúdzje útfierd op in stekproef fan galaxies waarnommen tichtby it ein fan reionisaasje, mei help fan Lyα en [CII] emisje (emisje fan koalstof dy't de krekte hoemannichte enerzjy opnomd hat foar ien elektron om te ûntkommen) om har redshifts te mjitten.

De redshifts fan Lyα en [CII] útstjit yn elke galaxy waarden fergelike. De ûndersikers fûnen dat de snelheidsoffset tusken de twa emisjetypen, bekend as de Lyα-snelheidsoffset, posityf korrelearre wie mei de HI-gasmassa yn galaxies út it tiidrek fan reionisaasje. Dit suggerearret dat de ûntsnapping fan Lyα yn dizze stjerrestelsels wurdt beynfloede troch de totale HI gas ynhâld, ynstee fan lokale regio's.

De befinings jouwe oan dat in tanimmende oerfloed fan HI-gas it dreger makket foar Lyα-fotonen om te ûntkommen, wat ek de ûntsnapping fan LyC-ionisearjende fotonen hinderet. Dit suggerearret dat it bestudearjen fan de algemiene HI-ynhâld fan galaxies ynsjoch kin leverje yn it proses fan reionisearjen fan it universum.

Takomstige waarnimmings troch de James Webb Space Telescope (JWST) wurde ferwachte dat se hegere kwaliteitsgegevens leverje oer âlde stjerrestelsels út it reionisaasjetiidrek, en biede in grutter begryp fan dizze wichtige perioade yn 'e skiednis fan it universum.

Boarnen: Lauren Elicker, Universiteit fan Cincinnati