Nije Star-Tracking Sensors Aktivearje Satellite Debris Detection

Star-tracking-sensors wurde ûntwikkele om satelliten te helpen gefaarlik orbitaal ôffal te ûntdekken dat net fan 'e grûn ôf te sjen is. Star trackers brûke de bekende posysje fan stjerren om satelliten goed rjochte te hâlden. Arcsec, in spesjalist foar komponinten fan Belgyske romtefarders, wurket gear mei it Portugeeske romteferkearbehearbedriuw NeuraSpace foar it ûntwikkeljen fan in puin-spotting star tracker dy't nei 2025 ferwachte wurdt yn 'e romte te demonstrearjen. Troch de sensoren fan Arcsec te kombinearjen mei de besteande gegevens fan NeuraSpace út iepenbiere boarnen en grûnteleskoop gearwurkingsferbannen, de Portegeeske venture sil wêze kinne track folle lytsere orbital pún. Underwilens hat Redwire, basearre yn Jacksonville, Florida, in stjertracker ûntwikkele dy't ôffal kin ûntdekke en is pland om binnen de kommende seis moannen yn in baan te wêzen. Oare fabrikanten ûndersiikje ek de ûntwikkeling fan stjertrackers foar púndeteksje.

Ien tapassing foar stjertrackers yn púndeteksje is de ôfbylding fan unkoöperative objekten yn 'e buert fan romtesonde. True Anomaly, in satellytmakker basearre yn Denver, is fan plan om Redwire SpectraTRAC-stjertrackers en kamera's te brûken foar romtefarders wijd oan dit doel. Luis Gomes, CEO fan lytse satellytspesjalist AAC Clyde Space, ferklearret dat stjertrackers al net-himelske objekten kinne detektearje, mar dizze gegevens wurde typysk negearre om komputerkrêft oan board te besparjen.

Arcsec ûndersiket ek manieren om stjertrackers werom te passen dy't al yn 'e baan binne om ôffal te detektearjen. It bedriuw hat oant no ta 50 star trackers levere, benammen oan kommersjele cubesats yn lege Earth orbit. It oertsjûgjen fan klanten fan stjertracker om ek rommel te folgjen soe wat ekstra kosten belûke, mar koe it imago fan 'e operators ferbetterje. It gearwurkingsferbân tusken Arcsec en NeuraSpace biedt in stimulâns foar brûkers fan star tracker om púnwachthûnen te wurden, om't klanten bettere tsjinst en ynsjoch krije fan it platfoarm foar romteferkearbehear.

