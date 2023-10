Nije stúdzje fynt mikroplastyk yn wolken, kin ynfloed op it klimaat

In resinte stúdzje publisearre yn Environmental Chemistry Letters hat de oanwêzigens iepenbiere fan lytse mikroplastyske dieltsjes yn wolkwetter sammele fan toppen op hege hichte yn Japan. De mikroplastyk, fariearjend yn grutte fan 7.1 oant 94.6 mikrometer, waarden ûntdutsen yn 'e wolkwettermonsters, wat suggerearret dat se de wolkfoarming kinne beynfloedzje en mooglik ynfloed hawwe op it klimaat.

Mikroplastyk, dy't dieltsjes binne fan minder dan 5 millimeter, binne al fûn om de oseanen, rivieren, boaiem en sels de ynterne organen fan 'e wylde dieren fan' e wrâld te kontaminearjen. In tanimmend ûndersyk hat ek útwiisd dat mikroplestik troch de atmosfear ferfierd wurde kin, troch wyn en seesproei de loft yn opblaasd wurde en dan yn rein werom nei de grûn falle. No suggerearret dizze nije stúdzje dat mikroplastyk ek oanwêzich wêze kin yn wolken.

De ûndersikers sammele wolkwettermonsters mei fyndraadapparaten en analysearren se mei ôfbyldingstechniken. Se fûnen mikroplastyk út njoggen ferskillende soarten plestik, wêrûnder polyetyleen, polypropylene en polyetyleentereftalaat. Elke liter ûndersocht wolkewetter befette tusken de 6.7 en 13.9 mikroplestik, hoewol de werklike oantallen heger wêze kinne troch mooglik dieltsjeferlies by it sammeljen.

De stúdzje suggerearret dat mikroplastyk kin fungearje as wolkkondensaasjekearnen of iiskernpartikels, dy't ynfloed hawwe op wolkfoarming. Dit kin gefolgen hawwe foar it klimaat fan 'e ierde, om't wolken sinneljocht reflektearje kinne en de planeet koelje, of bydrage oan de frijlitting fan broeikasgassen lykas metaan en koalstofdiokside, wêrtroch't de ierde opwaarmje.

Guon saakkundigen meitsje lykwols twifel oer de direkte ynfloed fan mikroplastyk op wolkfoarming. Se beweare dat de oanwêzigens fan mikroplastyk yn wolken gewoan betsjutte kin dat de dieltsjes mei de loftmassa ferfierd wurde en net direkt it wolkfoarmingsproses sels beynfloedzje.

It bepalen fan 'e ynfloed fan plestik op' e systemen, ekosystemen en sûnens fan 'e ierde is fan kritysk belang, sjoen de projizearre tanimming fan produksje fan plestik ôffal. Mei in rûsde 26 miljard metryske ton plestik ôffal ferwachte tusken de 1950's en 2050, is fierder ûndersyk nedich om de effekten fan mikroplastyk op wolkfoarming en klimaat folslein te begripen.

boarnen:

- Miljeu Chemistry Letters

- Mongabay