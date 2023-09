Austraalje ûntwikkelt CRISPR-basearre diagnostysk ark foar monkeypox-firusdeteksje

Undersikers yn Austraalje hawwe in baanbrekkend diagnostysk ark ûntwikkele, MPXV-CRISPR, foar it opspoaren fan it monkeypox-firus (MPXV). Dit ark, it earste yn syn soarte yn Austraalje, brûkt CRISPR-technology om it firus te detektearjen mei opmerklike presyzje en snelheid. It ûndersyk, in gearwurkingspoging ûnder lieding fan it Peter Doherty Ynstitút foar Ynfeksje en Immuniteit en it Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research, waard publisearre yn The Lancet Microbe.

Wylst CRISPR-technology it meast bekend is om syn mooglikheden yn genome-bewurking, is it koartlyn ûntstien as in krêftich ark foar diagnostyske doelen. MPXV-CRISPR is ûntworpen om spesifike genetyske sekwinsjes te rjochtsjen allinich fûn yn it MPXV-firus. Soo Jen Low fan 'e Universiteit fan Melbourne, ien fan' e co-earste auteurs fan 'e stúdzje, ferklearre dat CRISPR-basearre diagnostyske ark hannelje as superprecise detectives, en identifisearje gau genetysk materiaal ferbûn mei spesifike patogenen.

It MPXV-CRISPR-ark is programmearre om it firus te erkennen troch yngenieurs "gidsen" basearre op in databank fan 523 MPXV genomes. As virale DNA oanwêzich is yn in klinyske stekproef, wurdt it CRISPR-systeem nei it doel begelaat en stjoert in sinjaal út dat de oanwêzigens fan it firus oanjout. De gefoelichheid en krektensnivo's fan dizze testmetoade binne te fergelykjen mei gouden standert PCR-metoaden, mar mei it foardiel fan it leverjen fan resultaten yn in fraksje fan 'e tiid.

Ien fan 'e baanbrekkende funksjes fan MPXV-CRISPR is de snelheid wêrop it in diagnoaze kin leverje. Tradysjonele monkeypox-diagnostyk fertrouwe faak op sintralisearre laboratoariumynstellingen, wat kin resultearje yn fertragingen fan ferskate dagen foardat testresultaten beskikber binne. Yn tsjinstelling, MPXV-CRISPR kin it firus yn mar 45 minuten ûntdekke, wêrtroch rappe deteksje op it plak mooglik is.

It ûndersyksteam wurket no oan it oanpassen fan MPXV-CRISPR yn in draachbere apparaat dat kin wurde ynset op soarchpunten rûn it lân. Dit soe rapper en tagonkliker diagnoaze mooglik meitsje, benammen yn ôfstângebieten as plakken mei beheinde boarnen. It team is fan doel it behear fan monkeypox te revolúsjonearjen, de resultaten fan pasjinten te ferbetterjen en de reaksje fan folkssûnens op takomstige útbraken te ferbetterjen.

De ûndersyksgearwurking befette it Peter Doherty Institute, it Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research, it Melbourne Sexual Health Centre, en Monash University.

