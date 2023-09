Yntroduksje fan MPXV-CRISPR: In revolúsjonêr diagnostysk ark foar Monkeypox Virus

In team fan wittenskippers fan it Peter Doherty Ynstitút foar Ynfeksje en Immuniteit en it Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research hat in baanbrekkend diagnostysk ark ûntwikkele mei de namme MPXV-CRISPR. Publisearre yn The Lancet Microbe, dit ark brûkt CRISPR-technology om it monkeypox-firus (MPXV) yn klinyske samples fluch en sekuer te detektearjen, en besteande diagnostyske metoaden oertreffe. It is spesifyk rjochte op genetyske sekwinsjes unyk foar MPXV, wêrtroch it de earste CRISPR-basearre diagnostyske metoade yn syn soarte is yn Austraalje.

CRISPR-technology, bekend om syn genome-bewurkingsmooglikheden, wurdt no brûkt foar diagnostyske doelen. Dr Soo Jen Low, in ûndersyksoffisier by it Doherty-ynstitút en mei-earste auteur fan 'e stúdzje, beskriuwt CRISPR-basearre diagnostyk as krekte detectives dy't spesifike oanwizings identifisearje relatearre oan de oanwêzigens fan patogenen. Yn it gefal fan MPXV-CRISPR is it "programmearre" om it firus te erkennen troch yngenieurgidsen dy't bine oan spesifike dielen fan it virale DNA.

As virale DNA wurdt ûntdutsen yn in klinyske stekproef, wurdt it CRISPR-systeem nei it doel begelaat en stjoert in sinjaal út om de oanwêzigens fan it firus oan te jaan. Dizze diagnostyske metoade berikt fergelykbere gefoelichheid en presyzje mei gouden standert PCR-metoaden, mar yn in fraksje fan 'e tiid.

Ien fan 'e baanbrekkende skaaimerken fan MPXV-CRISPR is har rapheid by it jaan fan in diagnoaze. Aktuele monkeypox-diagnostyk duorret faak dagen om resultaten te leverjen, wylst MPXV-CRISPR it firus yn mar 45 minuten kin ûntdekke. It team wurket op it stuit oan it oanpassen fan dizze technology yn in draachber apparaat dat kin wurde brûkt foar detectie op it plak fan it monkeypox-firus by ferskate soarchynstellingen.

Dr Shivani Pasricha, in Senior Research Officer by it Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research en co-senior auteur fan 'e stúdzje, beklammet de potensjele ynfloed fan MPXV-CRISPR op folkssûnens. Troch it ferbetterjen fan tagong ta rappe en betroubere diagnoaze, foaral yn gebieten mei beheinde boarnen of lokaasjes op ôfstân, koe dizze desintralisearre oanpak fan testen de behanneling fersnelle en de resultaten fan pasjinten ferbetterje.

De gearwurking tusken de ûndersyksynstituten belutsen it Doherty Ynstitút, it Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research, it Melbourne Sexual Health Center, en Monash University.

Boarne:

- Soo Jen Low et al., Rapid detection of monkeypox virus using a CRISPR-Cas12a mediated assay: a laboratory validation and evaluation study, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9