Krokodillen, mei har taaie pânserhûd en rôfdierlike gewoanten, rope faaks gedachten op oan âlde bisten dy't miljoenen jierren foar in grut part net feroare binne. Resint ûndersyk hat lykwols in folle mear dynamysk en ferskaat evolúsjonêr ferline ûntbleate foar dizze fassinearjende skepsels.

Wylst d'r op it stuit sawat 28 bekende libbene krokodillesoarten binne, fertsjinwurdiget dit mar in fraksje fan 'e ferskate groep dy't troch de skiednis bestien hat. Twa nije stúdzjes hawwe ljocht smiten oer de oarsprong fan krokodillen en har wiidferspraat fersprieding om 'e wrâld, en ek de ûntwikkeling fan har karakteristike stadige groei.

Neffens dizze stúdzjes is de gruttere moderne groep krokodillen wierskynlik ûngefear 145 miljoen jier lyn yn Jeropa ûntstien. Fan dêrút divergen har foarâlden yn ferskate lineages, mei krokodillen dy't it fermogen ûntwikkelen om sâltwetter te fernearen. Dizze oanpassing liet har oer de wrâld ferspriede, wylst alligators beheind bleaunen ta swietwetteromjouwings. Dizze befinings waarden publisearre yn Royal Society Open Science.

"It fermogen fan krokodillen om sâltwetterlichems oer te stekken hat it mooglik makke dat se folle mear geografysk wiidferspraat wurde yn ferliking mei alligators," ferklearret professor Paul Barrett, in paleontolooch by it Natuerhistoarysk Museum belutsen by it ûndersyk. "Ferskillende krokodil-subgroepen hawwe bloeie en ûntstien yn ferskate regio's."

Neist it spoaren fan 'e evolúsjonêre skiednis en ferdieling fan krokodillen, ûndersocht it ûndersyk ek har unike groeipatroanen. De stadige groei fan moderne krokodillen waard fûn in sekundêre oanpassing te wêzen dy't net bestie yn har fiere sibben. Dizze stúdzje, te sjen yn Current Biology, die ek bliken dat krokodillen en fûgels, dy't nau besibbe binne, al mear as 220 miljoen jier kontrastearjende fysiologyske strategyen hawwe eksposearre.

De rike en fariearre evolúsjonêre skiednis fan krokodillen omfettet fassinearjende skepsels dy't signifikant ferskille fan har hjoeddeistige tsjinhingers. Guon âlde krokodillen wiene plant-eaters, mei komplekse tosken gelyk oan sûchdieren en wierskynlik fieden op ferskate fruchten, knollen en varens. Oanfoljende soarten hienen marine-oanpassingen, lykas flippers ynstee fan fuotten en streamlinede lichems. Dit toant oan dat krokodillen in array fan ekologyske niches yn har heule skiednis hawwe ûndersocht.

Troch dit ferskaat te bestudearjen krije ûndersikers ynsjoch yn de fariearre libbensskiednis fan krokodillen. Wylst grutte reptilen faak ferbûn binne mei stadige groei, wiene âlde krokodillen eins fluch en aktyf. De oergong nei stadiger groei barde yn in letter stadium yn harren evolúsje en wurdt net allinnich taskreaun oan harren semy-akwatyske libbensstyl.

Wylst in protte fragen bliuwe oer de spesifike triggers foar fertrage groei en evolúsjonêre feroaringen yn krokodillen, jout dit ûndersyk in djipper begryp fan har fassinearjende skiednis en de opmerklike oanpassingen dy't se yn 'e rin fan' e tiid hawwe ûntwikkele.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Hoefolle soarten krokodillen bestean der hjoed?

D'r binne sawat 28 bekende libbene soarten krokodillen fûn yn tropyske en subtropyske regio's om 'e wrâld.

2. Wêr ferskynden moderne krokodillen foar it earst?

Neffens resint ûndersyk is de gruttere groep moderne krokodillen wierskynlik sa'n 145 miljoen jier lyn yn Jeropa ûntstien.

3. Wat is it ferskil tusken krokodillen en alligators?

Krokodillen en alligators divergen fan elkoar yn Noard-Amearika. Krokodillen hawwe de mooglikheid om sâltwetter te tolerearjen, wêrtroch't se wrâldwiid ferspriede, wylst alligators beheind bliuwe ta swietwetterhabitaten.

4. Binne krokodillen en fûgels besibbe?

Krokodillen en fûgels binne nau besibbe evolúsjonêre neven. Se diele in mienskiplike foarfaar en hawwe mear dan 220 miljoen jier kontrastearjende fysiologyske strategyen eksposearre.

5. Ieten âlde krokodillen planten?

Ja, guon âlde krokodillen hienen herbivore diëten, mei tosken lykas sûchdieren en wierskynlik fiede op fruchten, knollen en ferns.

(Boarne: National Geographic)