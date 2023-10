Nije ynsjoch yn 'e 3D-struktuer fan nukleonresonânsjes

In resint eksperimint útfierd by de Thomas Jefferson National Accelerator Facility fan 'e US Department of Energy hat nije ynsjoch levere yn' e 3D-struktuer fan nukleonresonânsjes, ljocht smiten op it iere universum en fûnemintele dieltsjes. De ûntdekking fan 'e midden fan' e 20e ieu fan protonresonânsje die bliken dat protoanen op deselde wize resonearje kinne as de trillingen fan in klok. Wylst foarútgong hawwe tastien foar in djipper begryp fan de struktuer fan in grûn steat proton, de 3D struktuer fan in resonearjend proton bliuwt beheind.

It eksperimint, ûnder lieding fan natuerkundigen fan Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen yn Dútslân en de Universiteit fan Connecticut, ûndersocht de struktueren fan sawol proton as neutron resonânsjes by de Jefferson Lab's Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). Nucleons, gearstald út quarks en gluonen, meitsje de kearnen fan atomen út. As in nukleon opwekt wurdt yn in steat mei hegere enerzjy, toant it nukleonresonânsje wêr't syn quarks rotearje en trilje. Dit ûndersyk leveret krúsjale ynformaasje oer de fûnemintele eigenskippen en gedrach fan nukleonresonânsjes.

It eksperimint befette it ferstjoeren fan in hege-enerzjy elektronenbeam yn in keamer fan koele wetterstofgas om de protoanen binnen te stimulearjen en nukleonresonânsje te produsearjen. De resultearjende opteinige dieltsjes litte bewiis fan har bestean, wêrtroch't de ûndersikers de resonânsje rekonstruearje kinne. Troch dizze resonânsjes te bestudearjen kinne natuerkundigen ynsjoch krije yn 'e iere kosmos nei de Oerknal en begripe hoe't matearje yn it universum foarme is. It team is fan plan om fierdere eksperiminten út te fieren mei ferskate doelen en polarisaasjes om tagong te krijen ta ferskate skaaimerken fan it ferspriedingsproses. Dizze stúdzjes hawwe in nij ûndersyksfjild iepene en kinne bydrage oan in djipper begryp fan 'e formaasje fan it universum en syn hjoeddeistige steat.

