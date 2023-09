Astronomen observearje radiogolven fan Type Ia Supernova foar de earste kear

Astronomen hawwe in ungewoane ûntdekking makke troch radiogolven te detektearjen dy't útstjitten binne fan in Type Ia supernova. Dizze baanbrekkende observaasje lit nije ynsjoch sjen yn 'e natuer fan wite dwerch-eksplosjes en har heliumrike omjouwings.

Type Ia supernovae binne nukleêre eksploazjes dy't foarkomme yn wite dwerchstjerren. Se wurde in protte brûkt troch astronomen om kosmologyske ôfstannen te mjitten en de útwreiding fan it Universum te bestudearjen. It krekte meganisme efter Type Ia supernovae wurdt lykwols net folslein begrepen. Der wurdt fan útgien dat de eksploazje ûntstien is troch massale opkomst fan in begeliederstjer, wêrby't it opboude materiaal benammen út wetterstof bestiet. Der waard lykwols ek de hypoteze oannommen dat wite dwergen helium kinne oanmeitsje fan in begeliedersstjer dy't syn bûtenste laach wetterstof al ferlern hie.

Ien fan 'e mystearjes om 'e wite dwerch-eksploazjes hinne is it gedrach fan' e stripte matearje fan 'e begeliederstjer. Net al it materiaal falt op 'e wite dwerch; guon dêrfan foarmet in wolk fan circumstellair materiaal om it twastjerresysteem hinne. It waard ferwachte dat skokgolven fan 'e eksploazje dy't troch dit circumstellêre materiaal reizge, atomen opwekke en resultearje yn' e útstjit fan sterke radiowellen. Nettsjinsteande in protte waarnimmings fan Type Ia-supernova's dy't binnen in wolk fan circumstellêr materiaal foarkomme, wiene radiogolvemissies oant no ta net ûntdutsen.

In ynternasjonaal team fan ûndersikers, wêrûnder leden fan 'e Universiteit fan Stockholm en it Nasjonaal Astronomysk Observatoarium fan Japan, observearre in Type Ia supernova dy't eksplodearre yn 2020. Se fûnen dat dizze supernova omjûn waard troch sirkumstellêr materiaal dat benammen út helium bestie. Dêrnjonken ûntdutsen se mei súkses radiogolven fan 'e supernova. Troch de waarnommen radiogolfsterkte te fergelykjen mei teoretyske modellen, hawwe de ûndersikers bepaald dat de wite dwerch materiaal opboud hie mei in taryf fan sawat 1/1000 de massa fan 'e sinne per jier. Dit is de earste befêstige Type Ia-supernova dy't trigger wurdt troch massa-accretion fan in begeliederstjer mei in bûtenste laach dy't benammen út helium bestiet.

De ûntdekking fan radiogolven fan dizze heliumrike Type Ia supernova wurdt ferwachte dat it ús begryp fan it eksploazjemeganisme en de betingsten dy't liede ta in Type Ia supernova ferdjipje sil. It ûndersyksteam is fan plan om fierder te sykjen nei radio-emissies fan oare Type Ia-supernova's om fierdere ynsjoch te krijen yn 'e evolúsje dy't liedt ta dizze eksplosive eveneminten.

