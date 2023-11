Nije ynsjoch yn Bat Reproduksje: Mating sûnder yntromission

Yn 'e wrâld fan reproduksje fan sûchdieren hat de oanname altyd west dat paring yntromisje omfettet - ien sûchdier penetrearret de oare mei har penis. In resinte stúdzje hat lykwols útwiisd dat manlike serotineflearmûzen in oare oanpak hawwe nommen, en de regels fan sûchdierparing opnij skriuwe. Dizze flearmûzen dogge mei oan in styl fan paring dy't mear docht tinken oan fûgels as harren furrige tsjinhingers.

De stúdzje, ûnder lieding fan Dr Nicolas Fasel, ûndersocht it paringsgedrach fan serotineflearmûzen (Eptesicus serotinus) en makke in ferrassende ûntdekking. Yn stee fan har penis te brûken foar yntromisje, brûke manlike serotine-flearmûzen it as in "copulatory earm". Se berikke har geslachtsdielen tegearre mei de vulva fan it wyfke, wat resulteart yn in unike paringsmetoade dy't mear op fûgels liket as hokker oar bekend sûchdier. Dizze fynst daagt ús begryp fan paringsnoarmen út en lit de fassinearjende oanpassingen sjen dy't ûntsteane kinne yn 'e slach fan 'e seksen.

It team observearre oeren fideo-opnamen fan in Nederlânske tsjerke dy't frekwint waard troch serotine-flearmûzen en observearre ek finzen flearmûzen yn in Oekraynsk flearmûsrehabilitaasjesintrum. Ut dizze beoardielingen merkten se op dat manlike serotineflearmûzen in mei hier bedekte "hertfoarmige" struktuer hawwe op 'e tip fan har penis as se folslein oprjochte binne. Dizze struktuer fungearret as in kopulearjende earm, dy't it sturtmembraan fan 'e wyfkes opnij pleatst om mantsjes de ideale paringsposysje te finen.

Kopulaasjesesjes tusken manlike en froulike serotineflearmûzen kinne gemiddeld 53 minuten duorje, mei guon langer dan in heale dei. Dizze ferlingde doer is wierskynlik te tankjen oan it unike karakter fan har paringsstyl.

De ûntdekking fan dit ûnkonvinsjonele paringsgedrach by serotineflearmûzen smyt ljocht op it begryp seksueel konflikt, dêr't mantsjes en wyfkes fan deselde soart evoluearje yn reaksje op inoars besykjen om in foardiel te krijen. Yn it gefal fan serotine-flearmûzen is de struktuer fan har geslachtsdielen evoluearre yn reaksje op 'e ferdigeningsmeganismen dy't troch froulju brûkt wurde om net-winske oanbidders ôf te hâlden.

Foarútgean, ûndersikers binne fan doel copulatory gedrach te ferkennen yn oare soarten flearmûzen en ferdjipje yn 'e mear geheime aspekten fan flearmûzen reproduksje. Dit nijfûne begryp fan flearmûzenparinggedrach iepenet spannende wegen foar fierder ûndersyk nei de wûnders fan bisteprodusearjen.

FAQ

F: Hoe parearje manlike serotineflearmûzen?

A: Manlike serotineflearmûzen brûke har penis as in "copulatory earm" troch har geslachtsdielen oan te reitsjen oan 'e vulva fan' e wyfke.

F: Hoe lang duorje paringsesjes foar serotineflearmûzen?

A: Gemiddeld duorje paringssesjes tusken manlike en froulike serotineflearmûzen 53 minuten, mar se kinne sa no en dan langer duorje as in heale dei.

F: Wat is seksueel konflikt?

A: Seksueel konflikt ferwiist nei de evolúsjonêre feroarings dy't foarkomme tusken mantsjes en froulju fan deselde soarte as se konkurrearje foar reproduktyf súkses.

F: Hoe hat de struktuer fan manlike serotine flearmûzen genitalen evoluearre?

A: De struktuer fan manlike serotine bat-genitaliën is evoluearre om de ferdigeningsmeganismen te oerwinnen dy't troch froulju brûkt wurde. De fergrutte penis helpt by it werposearjen fan it sturtmembraan fan 'e froulike om paring te fasilitearjen.