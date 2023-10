Bêd en moarnsiten mei astronomy-tema slút nei 20 jier fan it oanbieden fan gasten in rûnlieding troch it universum

In populêr astronomy-tema bed and breakfast yn Osoyoos, leit yn 'e Okanagan-regio fan Britsk-Kolumbia, hat koartlyn har doarren sluten nei mear as twa desennia fan bedriuw. Observatory B&B, eigendom fan amateur-astronomer Jack Newton en syn frou Alice, joech gasten net allinich in plak om te bliuwen, mar ek in unike en immersive rûnlieding troch it hielal.

Ien fan de wichtichste attraksjes fan de B&B wie de ultra hege-definysje teleskoop dy't siet op it dak. Gasten hiene de kâns om nei de kosmos te sjen en himelske objekten lykas de sinne, moanne, stjerren, planeten, meteorbuien en objekten yn 'e djipte fan tichtby te sjen. Troch de hege resolúsje fan 'e teleskoop koene gasten sels oerdei hûnderten stjerren sjen. De B&B hie ek in Hydrogen Alpha-teleskoop, dy't in sicht fan tichtby joech fan 'e sinne en har útbarstings.

Jack Newton spruts út dat syn favorite diel fan it bedriuwslibben de freugde en opwining west hat om gasten de bûtenromte foar it earst te sjen. In protte gasten hawwe emosjonele reaksjes hân op it ferkennen fan 'e himel en hawwe it beskreaun as in libbensferoarjende ûnderfining. De B&B ferwolkomme in ferskaat oan gasten, fan profesjonele en amateurastronomen oant persoanen mei in bytsje astronomyske kennis dy't gewoan yntrigearre wiene troch it universum.

Hoewol't de B&B sletten is, is Jack Newton fan plan om troch te gean mei it observearjen fan it universum fia syn teleskoop op in nachtlike basis. Syn passy foar astronomy is evident troch syn prestaasjes, ynklusyf de ûntdekking of mei-ûntdekking fan mear as 200 supernova's. Hy hat syn astrofotografy ek publisearre troch bekende publikaasjes lykas National Geographic en Life Magazine, en hat prizen krigen fan prestisjeuze organisaasjes lykas de Royal Astronomy Society of Canada.

Gasten dy't de kâns hiene om te bliuwen by de Observatory B&B hawwe har tankberens útsprutsen foar de ûnderfining fan "út dizze wrâld". Foar in protte ynspirearre har besite har om har eigen belangstelling foar astronomy te folgjen.

boarnen: Gjin URL's

In populêr astronomy-tema bed and breakfast yn Osoyoos, leit yn 'e Okanagan-regio fan Britsk-Kolumbia, hat koartlyn har doarren sluten nei mear as twa desennia fan bedriuw. Observatory B&B, eigendom fan amateur-astronomer Jack Newton en syn frou Alice, joech gasten net allinich in plak om te bliuwen, mar ek in unike en immersive rûnlieding troch it hielal.

Ien fan de wichtichste attraksjes fan de B&B wie de ultra hege-definysje teleskoop dy't siet op it dak. Gasten hiene de kâns om nei de kosmos te sjen en himelske objekten lykas de sinne, moanne, stjerren, planeten, meteorbuien en objekten yn 'e djipte fan tichtby te sjen. Troch de hege resolúsje fan 'e teleskoop koene gasten sels oerdei hûnderten stjerren sjen. De B&B hie ek in Hydrogen Alpha-teleskoop, dy't in sicht fan tichtby joech fan 'e sinne en har útbarstings.

Jack Newton spruts út dat syn favorite diel fan it bedriuwslibben de freugde en opwining west hat om gasten de bûtenromte foar it earst te sjen. In protte gasten hawwe emosjonele reaksjes hân op it ferkennen fan 'e himel en hawwe it beskreaun as in libbensferoarjende ûnderfining. De B&B ferwolkomme in ferskaat oan gasten, fan profesjonele en amateurastronomen oant persoanen mei in bytsje astronomyske kennis dy't gewoan yntrigearre wiene troch it universum.

Hoewol't de B&B sletten is, is Jack Newton fan plan om troch te gean mei it observearjen fan it universum fia syn teleskoop op in nachtlike basis. Syn passy foar astronomy is evident troch syn prestaasjes, ynklusyf de ûntdekking of mei-ûntdekking fan mear as 200 supernova's. Hy hat syn astrofotografy ek publisearre troch bekende publikaasjes lykas National Geographic en Life Magazine, en hat prizen krigen fan prestisjeuze organisaasjes lykas de Royal Astronomy Society of Canada.

Gasten dy't de kâns hiene om te bliuwen by de Observatory B&B hawwe har tankberens útsprutsen foar de ûnderfining fan "út dizze wrâld". Foar in protte ynspirearre har besite har om har eigen belangstelling foar astronomy te folgjen.

boarnen: Gjin URL's