De fassinearjende wrâld fan fungal Carnivory: hoe't in rôfdier proai falle en fertart

In resinte stúdzje hat nije ynsjoch levere yn 'e yngewikkelde molekulêre prosessen dy't belutsen binne as in fleisige fungus syn proai fangt en konsumearret. It ûndersyk rjochte him op Arthrobotrys oligospora, in soarte fan fungus dy't typysk fiedingsstoffen krijt fan ferfallende organyske stof, mar kin ta predaasje taflecht as se te krijen hawwe mei honger of de oanwêzigens fan wjirms yn 'e buert.

Wylst eardere stúdzjes wat ljocht hawwe smiten oer de biology fan predator-proai relaasjes yn fungi, binne de molekulêre details fan dit proses foar in grut part ûnbekend bleaun. Om dizze kenniskloof oan te pakken, hat in team ûnder lieding fan Hung-Che Lin fan Academia Sinica yn Taipei in searje lab-eksperiminten útfierd mei de nematodewjirm Caenorhabditis elegans.

Mei help fan in technyk neamd RNAseq, analysearren de ûndersikers de aktiviteit fan ferskate genen yn A. oligospora op ferskate stadia fan predaasje. Se ûntdutsen ferskate wichtige biologyske prosessen dy't in krúsjale rol lykje te spyljen yn it rôfdiergedrach fan dizze fungus.

De befinings suggerearje dat as A. oligospora in wjirm fynt, is der in ferheging fan DNA-replikaasje en ribosoomproduksje. Ferfolgens is d'r in opregulaasje fan genen dy't kodearje foar aaiwiten belutsen by trapfoarming en funksje, ynklusyf sekreteare wjirm-adhesive aaiwiten en in nij identifisearre famylje fan aaiwiten neamd "trap ferrike proteïnen" (TEP).

Uteinlik, ienris A. oligospora hat filamentous struktueren útwreide yn 'e wjirm om it te fertarren, genen dy't kodearje foar ferskate enzymen bekend as proteases wurde aktyfer, benammen in groep bekend as metalloproteases. Dizze proteasen binne ferantwurdlik foar it ôfbrekken fan aaiwiten, wat har rol oanjout by it helpen fan wjirm digestion.

Dizze befinings jouwe net allinich in djipper begryp fan 'e molekulêre meganismen dy't ûnderlizzende A. oligospora predaasje, mar lizze ek de grûnslach foar takomstich ûndersyk nei oare fungal predator-proai ynteraksjes.

FAQ:

F: Wat is RNAseq?

A: RNAseq is in technyk dy't brûkt wurdt om geneekspresje te analysearjen troch it mjitten fan it nivo fan RNA-molekulen yn in stekproef. It jout weardefolle ynsjoch yn 'e aktiviteit fan ferskate genen op ferskate punten yn' e tiid.

F: Wat binne proteasen?

A: Proteases binne enzymen dy't ferantwurdlik binne foar it ôfbrekken fan aaiwiten yn lytsere peptiden as aminosoeren. Se spylje essensjele rollen yn ferskate biologyske prosessen, ynklusyf spiisfertarring.

F: Wat is metalloprotease?

A: Metalloproteasen binne in klasse fan proteasen dy't metaalionen nedich binne, lykas sink, foar har enzymatyske aktiviteit.

Boarne: fys.org