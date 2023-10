Undersykje tiidpersepsje yn autisme: in djipper begryp troch bistemodellen

Tiidwaarnimming is in krúsjale aspekt fan minsklike en dierlike kognysje, dy't ynfloed hat op beslútfoarming, ûnthâld, kommunikaasje en motorkontrôle. Associate professor Fuat Balci fan 'e Universiteit fan Michigan dûkt djip yn' e wurking fan 'e minsklike en dierlike geast, bestudearret it gefoel fan tiid en syn oerienkomsten en ferskillen oer soarten.

Balci rjochtet him spesifyk op skalêre timing, in fûnemintele eigenskip fan tiidpersepsje dield troch ferskate soarten. As tiidintervallen tanimme, nimt de krektens fan ynterne timing ôf, lykas pixelaasje op in televyzjeskerm. Dit suggerearret dat de stopwatchfunksje fan it minsklik brein evolúsjonêr bewarre is en fergelykber is tusken ferskate soarten.

It begripen fan tiidpersepsje hat praktyske gefolgen, ynklusyf ynsjoch yn 'e evolúsjonêre fûneminten fan' e minsklike geast en it brûken fan diermodellen om it minsklik brein te studearjen. It ûndersyk fan Balci makket ek ferkenning fan tiidperceptie-fersteuringen ferbûn mei neurologyske steuringen lykas autisme, wat mooglik liedt ta terapeutyske yntervinsjes.

Stúdzjes hawwe oantoand dat persoanen mei autisme fersteuringen kinne hawwe oan har ynterne klok, wat resulteart yn in ferhege gefoel fan ûnwissichheid. Dizze ferhege ûnwissichheid kin bydrage oan repetitive gedrach en oare karakteristike skaaimerken fan autisme. Balci hat as doel om de relaasje te ûntdekken tusken tekoarten yn 'e tiidwaarnimming en de bredere symptomen fan autisme.

Troch syn projekt, mei de titel "NeVRo: Kombinearjen fan kalsiumôfbylding, optogenetika en firtuele realiteit om ynterne klok yn autisme te ûndersykjen," brûkt Balci autistyske diermodellen om de rol fan tiidpersepsje yn autismespektrumsteuringen te ferkennen. Tradysjonele diertestomjouwings yn lytse doazen beheine de observaasje fan natuerlik gedrach. Balci oerwint dizze beheining troch it meitsjen fan ekologysk jildige testbetingsten mei technology foar virtuele realiteit.

Yn 'e eksperimintele opset fan Balci rinne mûzen op in ophongen bal, en kontrolearje har bewegingen yn in firtuele ynstelling. Dizze oanpak soarget foar in mear realistyske testomjouwing en soarget foar de observaasje fan yndividuele neuronaktiviteit op sellulêr nivo. Balci kombineart firtuele realiteit mei avansearre technologyen lykas kalsiumôfbylding en optogenetika om spesifike neuroanen te manipulearjen en harsensaktiviteitspatroanen te analysearjen.

Dizze kombinearre oanpak giet fierder as ienfâldige screening fan diermodellen foar minsklike sykten en drugs. Balci's yngeande fenotypearring omfettet it analysearjen fan waarneembare trekken en skaaimerken om mooglik fersteurde harsensaktiviteit te korrigearjen sjoen yn autisme.

It ûndersyk fan Balci hat as doel in djipper begryp te jaan fan kognitive meganismen en har rol yn steuringen lykas autisme. Troch de kearnsymptomen fan autisme oan te pakken, hopet hy in mienskiplike ûnderlizzende oarsaak te ûntdekken. Dizze ferkenning hat it potensjeel om in djipper begryp te ûntsluten fan 'e kognitive steuringen yn it hert fan autisme en it paad te effen foar effektiver terapeutyske yntervinsjes.

boarnen:

- Universiteit fan Michigan ôfdieling Biologyske Wittenskippen (UM Biologyske Wittenskippen)

- Fuat Balci, Associate Professor by UM Biological Sciences