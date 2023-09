Bakteriële motors begripe: gefolgen foar effisjinte nanomachines

Undersikers fan Nagoya University, Osaka University, en Nagahama Institute of Bio-Science and Technology hawwe wichtige ûntdekkingen makke oangeande de beweging fan baktearjes en har potensjele tapassingen yn 'e ûntwikkeling fan nanomasines. It team, ûnder lieding fan professor emeritus Michio Homma en professor Seiji Kojima, identifisearre de rol fan it FliG-molekule yn 'e flagellêre laach, of de "motor" fan baktearjes.

De flagellêre motor yn baktearjes hat in rotor en in stator. De stator fungearret as de motor, wylst de rotor draait basearre op de oerdracht fan de rotaasje fan de stator. Dit meganisme lit baktearjes foarút of efterút bewegen. De C-ring, in proteïnekompleks, kontrolearret dizze beweging. It FliG-molekule binnen de C-ring fungearret as in koppeling, en fasilitearret de skeakel tusken foarút en efterút beweging.

De ûndersikers ûndersochten de G215A-mutant fan 'e FliG-molekule, dy't permaninte rotaasje fan' e motor feroarsaket mei de klok. Troch har stúdzje ûntduts it team dat feroaringen yn 'e FliG-struktuer en de ynteraksje fan wettermolekulen der omhinne ferantwurdlik binne foar de klokbeweging. Dizze feroarings komme ek foar yn 'e normale foarm fan FliG as it mei de klok mei draait. De strukturele ferskillen kinne baktearjes wikselje tusken foarút en efterút beweging yn reaksje op har omjouwing.

De fysike eigenskippen fan it FliG-proteïne begripe is in trochbraak yn it begripen fan it molekulêre meganisme fan rotaasjewikseling yn motors. De befinings pleatse it paad foar de ûntwikkeling fan kompakte motoren mei hegere enerzjykonverzje-effisjinsje. Dizze kennis kin tapast wurde by it ûntwerpen fan keunstmjittige nanomasines dy't krekte kontrôle hawwe oer har rotaasje. Dizze foarútgong hawwe it potensjeel om ferskate fjilden te revolúsjonearjen, lykas medisinen en it ûntwerp fan keunstmjittich libben.

De stúdzje, publisearre yn iScience, markearret in wichtige stap foarút yn ús begryp fan baktearjele motors en har potensjele gefolgen foar de ûntwikkeling fan effisjinter nanomasines. It iepenet nije wegen foar ûndersyk yn nanotechnology en engineering, en biedt spannende mooglikheden foar takomstige technologyske foarútgong.

Boarne:

Tatsuro Nishikino et al. Feroaringen yn it hydrofobe netwurk fan it FliGMC-domein inducearje rotaasjewikseling fan 'e flagellêre motor, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]