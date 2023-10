Yn 'e stêd Theni, Tamil Nadu, ûntduts in jonge Surender Ponnalagar in passy foar astronomy dy't syn takomst foarmje soe. No in ynwenner astronoom by Al Sadeem Astronomy yn Abu Dhabi, Surender reflektearret oer syn reis en de ynfloed fan iere bleatstelling oan wittenskip. Ynspirearre om deselde kâns te jaan oan oaren, stiften Surender en like-minded yndividuen de Open Space Foundation (OSF).

De OSF hat as doel om wittenskiplik ûnderwiis út te wreidzjen nei troch de oerheid en troch de regearing stipe skoallen, benammen yn plattelânsgebieten dêr't sokke kânsen beheind binne. Yn 'e rin fan' e jierren hawwe se mear dan 10,000 studinten berikt yn Tamil Nadu, Karnataka en Kerala.

It oanpassen fan it kurrikulum om oerien te kommen mei de nijsgjirrigens en easken fan studinten hat de kaai west foar har sukses. De ekspertize fan Anupama Pradeepan yn kurrikulumûntwikkeling hat in fitale rol spile by it meitsjen fan boeiend en relevant materiaal foar wittenskiplik ûnderwiis.

Utdagings hawwe it team net ôfwike fan har missy. Oanpassing oan feroarjende fragen, ûntwikkeljen fan edukative lânskippen, en it balansearjen fan minsklike boarnen hawwe konstante learprosessen west. De meast yntrigearjende ynsjoggen komme lykwols faak fan de learlingen sels. Harren fragen, dy't de oplieders soms litte om antwurden te wrakseljen, litte har enoarme nijsgjirrigens en toarst nei kennis sjen.

Ien memorabele moeting wie by in besite fan OSF oan in skoalle yn it doarp Sukkampatti. Doe't de learlingen yn 'e kunde kamen mei in teleskoop, rûn har nijsgjirrigens oer, en stelden se ferskate fragen. Ien wichtige fraach wie oft se koenen ite tidens in sinnefertsjustering, iepenbiere kulturele en sosjale konteksten dy't beynfloede harren opfettings. De OSF joech in wittenskiplike ferklearring, dy't beklamme dat it iten by in sinne-fertsjustering gjin ynherinte risiko foarme.

Kulturele oertsjûgingen hawwe ek ynfloed op hoe't studinten himelske ferskynsels benadere. Guon bern twivelje of wegeren sels om de teleskoop te benaderjen doe't se yntrodusearre waarden oan Saturnus fanwege spesifike kulturele oertsjûgingen. It wûnder en de ferwûndering dy't de bern ûnderfûnen by it sjen fan 'e moanne foar it earst wiene lykwols echt boeiend.

De Open Space Foundation bliuwt macht troch útdagings, dreaun troch har ynset om de wûnders fan romte tagonklik te meitsjen foar elkenien. Harren unike oanpak en tawijing foar it oanpassen fan wittenskiplik ûnderwiis oan studintebehoeften meitsje in sinfol ferskil yn it oerbrêgjen fan de kloof yn wittenskiplik ûnderwiis.

FAQ

Wat is de Open Space Foundation?

De Open Space Foundation (OSF) is in kollektive ynspanning oprjochte troch Surender Ponnalagar en oare hertstochtlike yndividuen. Harren missy is om wittenskiplik ûnderwiis út te wreidzjen nei oerheid en troch de regearing stipe skoallen, benammen op plattelân.

Wêr binne se berikt?

De OSF hat mear dan 10,000 studinten berikt yn Tamil Nadu, Karnataka en Kerala.

Hoe meitsje se it kurrikulum op maat?

De OSF makket it kurrikulum oan om te passen by de nijsgjirrigens en easken fan studinten. Anupama Pradeepan, mei har ekspertize yn kurrikulumûntwikkeling, spilet in fitale rol by it meitsjen fan boeiend en relevant materiaal foar wittenskiplik ûnderwiis.

Hokker útdagings hawwe se konfrontearre?

De OSF hat útdagings te krijen lykas it oanpassen oan feroarjende fragen, it ûntwikkeljen fan edukative lânskippen en it effisjint balansearjen fan minsklike boarnen.

Wat binne wat memorabele moetings?

By in besite fan OSF oan in skoalle stelden learlingen ferskate fragen, ûnder oaren oft se ite mochten by in sinnefertsjustering. Kulturele leauwen en spesifike reaksjes op himelske ferskynsels waarden ek waarnommen. Ien fan 'e meast boeiende ûnderfiningen wie doe't de bern foar it earst de eagen op 'e moanne leine.

(Boarne: Al Arabiya)