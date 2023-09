ULA's Atlas V Rocket komt werom yn tsjinst mei suksesfolle satellyt ynset

De Atlas V-raket fan United Launch Alliance is mei súkses werom yn tsjinst nei in gat fan tsien moanne yn lansearringen. De raket waard snein lansearre mei de missy fan it ynsetten fan meardere satelliten yn geosynchrone baan foar it National Reconnaissance Office (NRO) en de US Space Force. Dizze lansearring markearre it ein fan 'e langste perioade tusken lansearringen fan Atlas V yn 20 jier.

ULA, in joint venture tusken Boeing en Lockheed Martin, hat te krijen mei klantfertragingen as de wichtichste reden foar it gebrek oan lansearringen foar de Atlas V-raket. Nettsjinsteande dit binne d'r noch 18 mear Atlas V-flechten pland, wêrby't de raketten foaral satelliten drage foar Amazon's Kuiper-breedbânnetwurk en astronauten lansearje op Boeing's Starliner-bemanningskapsule.

De missy lansearre op snein foar de NRO, bekend as "Silent Barker", sil de bewegingen fan oare romtefarders yn geosynchrone baan folgje, mei in fokus op Sineeske en Russyske satellytaktiviteit. Dizze missy ûnderstreket it belang fan tafersjoch en tafersjoch fan romteaktiviteiten.

De Atlas V-raket ûntsteane syn Russysk makke RD-180-haadmotor en fiif strap-on solid-fueled boosters om fuort te klimmen fan Cape Canaveral Space Force Station. De earste etappe fan 'e raket liet de boosters frij en letter skieden om de Centaur boppeste poadium troch te gean te fersnellen yn' e baan. Meardere brânen troch de RL10-motor fan 'e Centaur boppeste poadium pleatsten de satelliten mei súkses yn in baan tichtby geosynchrone hichte.

ULA hat wurke oan de oergong fan 'e Atlas V-raket nei de nije Vulcan-raket. It Atlas V-programma hat op it stuit noch 18 lansearringen plend, benammen foar Boeing's Starliner-bemanningskapsule-missys. De Vulcan-raket, dy't de BE-4-motoren fan Blue Origin sil brûke, wurdt ferwachte dat se de kommende jierren de primêre raket sil oernimme.

Oer it algemien is it suksesfolle weromkommen fan 'e Atlas V-raket nei tsjinst in wichtige mylpeal foar ULA. It toant har fermogen om satelliten te leverjen oan geosynchrone baan en markeart it belang fan betroubere en faak lansearringen yn 'e romteyndustry.

boarnen:

- Ars Technica: [Boarnenamme]