Londen, 26 oktober 2023 - United Launch Alliance (ULA), in renommearre gearwurkingsferbân tusken Boeing en Lockheed Martin, hat offisjeel har plannen oankundige om de ynaugurele flecht fan 'e heul ferwachte Vulcan-raket op Krystnacht te begjinnen, lykas rapportearre troch CNBC. Tory Bruno, de CEO fan ULA, iepenbiere dizze spannende ûntwikkeling tidens syn optreden op 'e CNBC Technology Executive Council Summit. It startfinster is ynsteld om te fariearjen fan 24 oant 26 desimber.

ULA beheart iverich de bou en kwalifikaasje fan 'e boppeste etappe fan' e Vulcan-raket, mei in projekteare foltôgingsdatum ynsteld foar novimber. Yn it gefal fan ûnferwachte fertragingen sil ULA de lansearring lykwols opnij planne foar jannewaris om in naadleaze en suksesfolle missy te garandearjen. De lansearring fan Vulcan hat earder dit jier ferskate tsjinslaggen tsjinkaam, ynklusyf in motoreksploazje by testen útfierd troch har leveransier, Blue Origin.

De baanbrekkende Cert-1-missy sil it debútbedriuw wêze foar de Vulcan-raket en sil it ferfier fan in kommersjele moannelander belûke, ûntwikkele troch Astrobotic, tegearre mei in lading foar Celestis. Dizze útsûnderlike lading sil tsjinje as in betinkingstsjinst, mei de koestere jiske fan yndividuen dy't yn 'e ivige romte fan' e ivige romte lein woene.

Nei de suksesfolle lansearring fan Vulcan foarsjoen ULA meardere lansearringen foar 2024, mei in folgjende fersnelling yn lansearfrekwinsje nei in twawikliks skema troch de lêste helte fan 2025. ULA hat koartlyn in kontrakt befeilige om Amazon's Kuiper-satelliten te lansearjen, wat resulteart yn in lykwichtige efterstân fan sawat 50-50 tusken oerheid en kommersjele projekten.

Faak Stelde Fragen

1. Wat is ULA?

United Launch Alliance (ULA) is in gearwurkingsferbân tusken loftfeartgiganten Boeing en Lockheed Martin, spesjalisearre yn tsjinsten foar lansearring fan romte. ULA is ferneamd om it ynsetten fan cutting-edge raketten en payloads yn romte.

2. Wat is de Vulcan raket?

De Vulcan-raket is in ynnovative romtestartauto ûntwikkele troch ULA. It fertsjintwurdiget de folgjende generaasje raketten dy't makke binne om ferskate nuttige ladingen te leverjen oan 'e baan, ynklusyf satelliten en bemanne romtefarders.

3. Wat is de Cert-1 missy?

De Cert-1-missy ferwiist nei de krúsjale ynaugurele flecht fan 'e Vulcan-raket. It sil in kommersjele moannelander ferfiere makke troch Astrobotic, lykas ek in betinkingslading foar Celestis, mei de jiske fan persoanen dy't in himelsk rêstplak winsken.

4. Wat is it startfinster foar de Vulcan-raket?

It startfinster foar de Vulcan-raket is pland fan 24 oant 26 desimber. Yn it gefal fan ûnfoarsjoene omstannichheden kin de lansearring lykwols op 'e nij pland wurde foar jannewaris om in feilige en suksesfolle missy te garandearjen.

5. Wat binne ULA syn takomst lansearring plannen?

Nei it debút fan 'e Vulcan-raket is ULA fan doel om meardere lansearringen yn 2024 út te fieren, en stadichoan ferheegje de lansearfrekwinsje nei elke oare wike troch de twadde helte fan 2025. It resinte Amazon Kuiper-satelytlanseringskontrakt hat bydroegen oan in lykwichtige efterstân fan oerheids- en kommersjele projekten.