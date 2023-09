Op 9 septimber 2023, om 08:51 oere, sil de ULA Atlas V NROL-107 lansearre wurde fan Space Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Base. Dit spannende evenemint sil taskôgers in kâns biede om de krêft en skientme fan in raketlansearring te sjen.

It besikerskompleks sil op 7 septimber 15 om 9:2023 AM ET iepenje foar it besjen fan de lansearring fan Atlas V NROL-107. Parkearje en kaartsjes sille iepen om 7:00 AM ET. It is wichtich om te plannen foar ferhege ferkear yn en op Kennedy Space Center.

Launch Viewing

Foar wa't de lansearring fan tichtby tsjûge wolle, biedt de LC-39 Observation Gantry in prime lokaasje. In kaartsje foar de gantry is beskikber foar $ 49 neist de tagongskosten. Fan dit útsjochpunt kinne taskôgers de raket sjen litte it lansearplak ferlitte. Om de portaal te berikken, is in ekstra lansearringsferfierkaartsje (LTT) nedich, neist in jildich tagongskaartsje. De gantry leit sawat 2.3 miles / 3.7 kilometer fan it lansearplak.

Bussen sille board by de motor-ein fan Saturn 1B raket yn de Rocket Garden om 7:15 AM. Dit pakket omfettet lansearring audio en kommunikaasjekommentaar, lykas in lichte snack en souvenir.

Dit lansearingsevenemint belooft in ûnferjitlike ûnderfining te wêzen foar elkenien dy't bywenje. Tsjûge fan in raketlansearring út de earste hân is in testamint fan 'e ongelooflijke prestaasjes fan minsklike ferkenning en technology. Mis de kâns net om diel te wêzen fan 'e skiednis!

