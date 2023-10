Pittsburgh-basearre loftfeartbedriuw, Astrobotic, is ynsteld om skiednis te meitsjen mei de lansearring fan har earste moannelander, dy't sil wurde droegen troch de nije Vulcan Centaur-raket fan United Launch Alliance (ULA). ULA CEO Tory Bruno kundige tidens de CNBC Technology Executive Council Summit oan dat de lansearring plend is tusken 24 desimber en 26 desimber.

Astrobotic's Peregrine robotyske lander sil oan board fan 'e raket wêze, tegearre mei in lading fan Celestis, in bedriuw dat lanseartsjinsten brûkt om kremearre oerbliuwsels de romte yn te stjoeren as in oantinken. De lansearring makket diel út fan in kontrakt fan $ 79.5 miljoen takend oan Astrobotic troch NASA yn 2019 fia it inisjatyf foar Commercial Lunar Payload Services. De missy hat as doel om út namme fan it romte-agintskip wittenskiplike ladingen te leverjen oan 'e noardlike regio's fan 'e moanne.

Neffens Bruno waard de spesifike startdatum keazen fanwegen wittenskiplike oerwagings yn ferbân mei orbitale meganika. De missy-easken fan Astrobotic fereasket soarchfâldich kontroleare ljochtbetingsten en trochgeande radiokommunikaasje mei it Deep Space Network. Dizze faktoaren beheine it startfinster ta mar in pear dagen elke moanne.

De reis nei dizze mylpeal hat net sûnder útdagings west. De earste oankundiging fan ULA as lansearferliener waard makke yn 2019, mei in plande lanseringsdatum foar 2021. Technyske fertragingen mei de Vulcan-raket, lykas de eksploazje fan 'e boppeste etappe tidens testen by NASA's Marshall Space Flight Center yn maart, feroarsake tsjinslaggen. . Fierdere fertraging barde fanwege raketmotor testen ynsidinten wêrby't Blue Origin's BE-4-motoren. Nettsjinsteande dizze tsjinslaggen is ULA der wis fan dat se yn novimber de testen en kwalifikaasje fan 'e Vulcan boppeste poadium sille foltôgje.

Dizze earste missy, bekend as Certification-1, is ien fan twa sertifisearringsflechten dy't nedich binne troch de Space Force. De lansearring sil plakfine fanút Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station yn Florida. ULA hat ambisjeuze plannen om de startkadens fan 'e Vulcan te fergrutsjen, mei as doel ien lansearring elke twa wiken troch mids 2025. It bedriuw ferwachtet dat de fraach nei har lansearringstsjinsten komt fan sawol oerheid as kommersjele klanten, mei de resinte kontraktwinning fan Amazon om in diel fan har Kuiper satellyt ynternet mega-konstellaasje te lansearjen in opmerklike prestaasje.

FAQ:

1. Wannear is de moannelander fan Astrobotic pland om te lansearjen?

De moannelanner fan Astrobotic is ynsteld om te lansearjen tusken 24 desimber en 26 desimber.

2. Wat is it doel fan de Peregrine robotic lander?

De lander sil út namme fan NASA wittenskiplike ladingen leverje oan it noardlike diel fan 'e moanne.

3. Wêrom waard Krystjûn keazen as de lansearring datum?

De startdatum waard bepaald troch wittenskiplike faktoaren yn ferbân mei orbitale meganika en de missy-easken fan Astrobotic.

4. Hokker útdagings hat ULA te krijen by de ûntwikkeling fan 'e Vulcan-raket?

Technyske fertragingen, ynklusyf ynsidinten lykas in eksploazje yn 'e boppeste etappe en mislearrings fan raketmotortesten, hawwe fertragingen feroarsake yn' e ûntwikkelingstiidline.

5. Wat is de betsjutting fan de earste missy, Certification-1?

Certification-1 is ien fan twa sertifisearringsflechten dy't nedich binne troch de Space Force.

boarnen:

